Kahramanmaraş’ta bugün tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak

Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacak.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılacak olan tatbikat saat 11.30'da tüm Türkiye ile birlikte Kahramanmaraş’ta da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

“İLİMİZDE 7 ÜZERİNDE DEPREM OLMA RİSKLİ YÜKSEK”

Konuyla ilgili, AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, bilgiler verdi.

Gerçekleşecek olan tatbikatın önemine değinen Coşkun; “Kahramanmaraş’ın deprem riskinin çok yüksek olması nedeniyle deprem haftasında bir çok etkinlik icra ediyoruz. Bu etkinlikler kapsamında özellikle okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar düzenliyoruz. Kahramanmaraş’ta doğu Anadolu fay hattı var, Gölbaşı-Türkoğlu sekmendi ilimize çok yakın geçmektedir. İlimizde 7 üzerinde deprem olma riskli yüksek. Bu nedenle toplumun her kemsinin olası depreme hazır olması lazım. Bu kapsamda öğrencilerimiz, ailelerimizin hazır olması gerekiyor.” Diye konuştu.