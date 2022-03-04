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Kahramanmaraş’ta bugün tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak

Kahramanmaraş’ta, deprem haftası kapsamında tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak tüm okullarda bu gün deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ta bugün tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak

Kahramanmaraş’ta bugün tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak

Kahramanmaraş’ta, deprem haftası kapsamında tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak tüm okullarda bu gün deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

04 Mart 2022 Cuma 09:37
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Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacak.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılacak olan tatbikat saat 11.30'da tüm Türkiye ile birlikte Kahramanmaraş’ta da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

“İLİMİZDE 7 ÜZERİNDE DEPREM OLMA RİSKLİ YÜKSEK”

Konuyla ilgili, AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, bilgiler verdi.

Gerçekleşecek olan tatbikatın önemine değinen Coşkun; “Kahramanmaraş’ın deprem riskinin çok yüksek olması nedeniyle deprem haftasında bir çok etkinlik icra ediyoruz. Bu etkinlikler kapsamında özellikle okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar düzenliyoruz. Kahramanmaraş’ta doğu Anadolu fay hattı var, Gölbaşı-Türkoğlu sekmendi ilimize çok yakın geçmektedir. İlimizde 7 üzerinde deprem olma riskli yüksek. Bu nedenle toplumun her kemsinin olası depreme hazır olması lazım. Bu kapsamda öğrencilerimiz, ailelerimizin hazır olması gerekiyor.” Diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Bugün Tüm Okullarda Deprem Tatbikatı YapılacakAslan Mehmet Coşkun
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