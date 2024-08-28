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Kahramanmaraş’ta büyük panik: Lunaparkta baş aşağı mahsur kaldılar

Kahramanmaraş'taki Fuar Merkezi’nde bulunan lunaparkta, 'Çekiç' isimli oyun cihazı arızalandı ve yaklaşık 50 kişi havada asılı kaldı.

Kahramanmaraş’ta büyük panik: Lunaparkta baş aşağı mahsur kaldılar

Kahramanmaraş’ta büyük panik: Lunaparkta baş aşağı mahsur kaldılar

Kahramanmaraş'taki Fuar Merkezi’nde bulunan lunaparkta, 'Çekiç' isimli oyun cihazı arızalandı ve yaklaşık 50 kişi havada asılı kaldı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 22:40

Yaşanan aksaklık, eğlence dolu bir anın kabusa dönüşmesine sebep oldu.

Olay, lunaparkta keyifli vakit geçiren vatandaşların büyük bir panik yaşamasına neden oldu. Cihazın arızalanması sonucu ters taklalar atan ‘Çekiç’ oyun grubu durdu ve içindeki ziyaretçiler yaklaşık bir saat boyunca baş aşağı şekilde havada asılı kaldı. Bu sırada bazı vatandaşlar fenalaştı.

Durumun ciddiyeti üzerine hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle mahsur kalan kişilere ulaştı.

Uzman ekipler, titizlikle gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonuyla vatandaşları güvenli bir şekilde indirdi.

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Kahramanmaraş’ta Büyük Panik: Lunaparkta Baş Aşağı Mahsur Kaldılar
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