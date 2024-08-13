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Kahramanmaraş’ta büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Cimikanlı mahalle kırsalında kuzeniyle birlikte büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Kahramanmaraş’ta büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu!

Kahramanmaraş’ta büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Cimikanlı mahalle kırsalında kuzeniyle birlikte büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

13 Ağustos 2024 Salı 15:29

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin Cimikanlı mahallesi kırsalında yaklaşık 50 dekarlık alana Bahar Çiçelli, devletten destek alarak kuzeni İlhan Halıgür ile büyük ve küçükbaş hayvanlardan oluşan dev bir çiftlik kurdu. Çiftliğin başına 41 yaşındaki çoban Hasan Pelen getirildi.

Pazarcık ilçesinde yaşayan Bahar Çöçelli, kuzeniyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki destekle kurduğu 110 büyükbaş hayvan ve 1500 küçükbaş kapasiteli çiftlikte baba mesleği besiciliği daha modern imkanlarla yapmaya başladı. Yanlarına bir de savaştan Türkiye’ye sığınan yoksul aileyi alarak üretime başladılar.

Kuzeni İlhan Halıgür ile Cimikanlı kırsalında besicilik yapan Bahar Çöçelli, işini daha modern şartlarda yapmak ve büyütmek amacıyla hazırladığı projesini Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sundu. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Çöçelli, Cimikanlı Mahallesi'ndeki 50 dönümlük araziye üç ahır, idari bina, samanlık, gübre çukuru, modern makine ve ekipmanların bulunduğu büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Çiftlikte bir de küçükbaş hayvan çiftliği kurularak, hem kurbanlık, adaklık hayvan yetiştiriliyor, hem de süt üretilerek, kentte yer alan dondurma sektörüne veriliyor.

Kışın hayvanların vücut ısılarının korunabileceği sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonunun sağlandığı ahırların da olduğu modern bir çiftliğe kavuşan girişimciler, beslediği hayvan sayısını artırarak bölgede besiciliğin yıllar önceki canlılığına kavuşmasını amaçlıyor.

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