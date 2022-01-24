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Kahramanmaraş’ta buz kırılınca olanlar oldu!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde olumsuz kava şartları nedeniyle donan çayda eğlenen çocukların, oyunu buzun kırılmasıyla sona erdi.

Kahramanmaraş’ta buz kırılınca olanlar oldu!

Kahramanmaraş’ta buz kırılınca olanlar oldu!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde olumsuz kava şartları nedeniyle donan çayda eğlenen çocukların, oyunu buzun kırılmasıyla sona erdi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:27
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İlçeye bağlı Helete Mahallesinde yoğun kar yağışı sonrası yaşanan soğuk hava nedeniyle Göksu Çayı buz tuttu. Çayın buz tutmasını fırsat bilen 4 arkadaş, donan suyun üzerinde kaymak istedi. Bir süre sonra buzun kırılmasıyla 4 arkadaş, suya düştü. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananları sosyal medyada yer almasıyla paylaşım rekoru kıran o anlar, birçok ulusal televizyon kanalında geniş yer buldu.

Göksu Çayı’na düşen çocukların ise, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 24.01.2022 18:45
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Kahramanmaraş’ta Buz Kırılınca Olanlar Oldu!
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