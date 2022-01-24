Kahramanmaraş’ta buz kırılınca olanlar oldu!

İlçeye bağlı Helete Mahallesinde yoğun kar yağışı sonrası yaşanan soğuk hava nedeniyle Göksu Çayı buz tuttu. Çayın buz tutmasını fırsat bilen 4 arkadaş, donan suyun üzerinde kaymak istedi. Bir süre sonra buzun kırılmasıyla 4 arkadaş, suya düştü. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananları sosyal medyada yer almasıyla paylaşım rekoru kıran o anlar, birçok ulusal televizyon kanalında geniş yer buldu.

Göksu Çayı’na düşen çocukların ise, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.