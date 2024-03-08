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Kahramanmaraş’ta camiler gül koktu!

Ramazan’ı Şerif’in çok daha güzel şekilde yaşanması amacıyla sorumluluk üstlenen Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında camileri temizleyerek, gül suyu ile yıkama geleneğini bu yıl da sürdürdü. Camilerin içerisi, avlusu ve şadırvanları Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar temizlendi ve dezenfekte edildi.

Kahramanmaraş’ta camiler gül koktu!

Kahramanmaraş’ta camiler gül koktu!

Ramazan’ı Şerif’in çok daha güzel şekilde yaşanması amacıyla sorumluluk üstlenen Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında camileri temizleyerek, gül suyu ile yıkama geleneğini bu yıl da sürdürdü. Camilerin içerisi, avlusu ve şadırvanları Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar temizlendi ve dezenfekte edildi.

08 Mart 2024 Cuma 15:59

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif heyecanı, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ta da başladı. Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde camilerde her yıl geleneksel hale getirdiği temizlik ve gül suyu uygulamasını bu yıl da devam ettirdi.

Onikişubat Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğügelenek, Ramazan ayı öncesinde Zekeriya Tanrıverdi Camii ve Mustafa Sabancı Camii’nde başladı.

Onikişubat ilçe sınırlarında bulunan camilerin hem bakımı hem de temizliği noktasında din görevlileriyle eş değer sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, mübarek günler ve özel gecelerde yaptığı gül suyu ve temizlik uygulamasını belirli periyotlarla tüm camilerde yapacak.

Ekipler, meydanı gül suyuyla harmanlanan özel ve doğal temizlik malzemeleriyle yıkarken,camilerin içi de bu malzemelerle temizlendi. Cami halılarını hem silerek hem de süpürerek temizleyen ekipler, camlarda da temizlik çalışması yaptı.

Temizlik çalışmalarının ardından ise camiler gül kokusuyla donatıırken, Onikişubat’ta bulunancamiler Ramazan ayı boyunca PeygamberEfendimizin sembolü olan ‘gül’ kokacak.Uygulamayla camilere giren cemaati de adeta huzur kaplayacak.

“İNSANLARIMIZ HUŞU İÇİNDE NAMAZLARINI KILSIN İSTİYORUZ”

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların Ramazan ayında daha ferah ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtilirken, “On bir ayın sultanıMübarek Ramazan-ı Şerif ayına girmenin mutluluğu ve şükrü içerisindeyiz.Dinimizde ayrı bir yeri olan bu ayda ibadetlerimize, yardımlarımıza,paylaşımlarımıza ve kardeşliğimize daha da ehemmiyet veririz. Bumünasebetle camilerimizde ibadetlerini yapacak olan hemşerilerimizingüzel kokular eşliğinde huşu ile namaz kılmaları için cami içlerini gül kokusuylakokulandırdık. Camiye gelen hemşerilerimizin beğenisi ile karşılaşanekiplerimiz, çalışmalarına gayretle devam ediyorlar. Ramazan ayının tekrartüm hemşerilerimize ve İslam Âlemine hayırlar getirmesini temenniediyoruz.”

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Kahramanmaraş’ta Camiler Gül Koktu!
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