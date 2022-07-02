Kahramanmaraş’ta camiyi çocuklara sevdirmek isteyen imamdan yetişkinlere uyarı!

Oysa ki bazı camilerde çocuklar, yetişkinleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle pek istenmiyor. Haliyle bu durum, hayatımızın neşesi olan çocukları camilerden uzaklaştırıyor.

Ancak bu durumu tersine çevirenler de yok değil.

Kahramanmaraş’ta bir imam tarafından camini girişine asılan yetişkinlere yönelik uyarıda, camiye gelen çocuklara yaramazlıklarından dolayı azarlanmaması gerektiği telkin ediliyor.

Çocukların camide dokunulmaz olduğu belirtilen uyarı mahiyetindeki tabelada; “Çocukların hafızasına kötü iz bırakacak şekilde müdahale edecekseniz lütfen Namazlarını evinizde kılın” ifadeleri yer alıyor.