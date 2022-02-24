Kahramanmaraş’ta Can Dostların Projesinde Sona Gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kapıçam mevkiinde 15 dönümlük alana sahip Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. 2 Milyon TL’lik proje ile tesis içerisinde yeni kedi evleri, korunaklı odalar, tedavi merkezi, gezinti alanları ve acil bakım ünitesi inşa ediliyor. Yapılan yatırımla bölgenin en kapsamlı tesislerinden biri olacak Kahramanmaraş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde, bakım ve tedavi standartları daha da artacak.

15 Dönüm Alana Sahip

Gerçekleştirilen yatırımla ilgili Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğal ortamın yanı sıra rehabilitasyon merkezimizde de barındırdığımız canlılarımıza düzenli mama ve bakım hizmeti sağlıyoruz. Mevcut tesisimiz içerisinde inşa ettiğimiz yeni birimlerimizde bakım ve tedavi standartlarımızı daha da yükseltmiş olacağız. İmalatlarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah kısa süre içerisinde ilave birimlerimizi de hizmete almış olacağız” ifadeleri kullanıldı.