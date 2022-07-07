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Kahramanmaraş’ta Canlı Hayvan Borsası’na Ücretsiz Ring Seferleri Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayabilmesi için ücretsiz ring seferleri başlatıyor.

Kahramanmaraş’ta Canlı Hayvan Borsası’na Ücretsiz Ring Seferleri Başlıyor

Kahramanmaraş’ta Canlı Hayvan Borsası’na Ücretsiz Ring Seferleri Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayabilmesi için ücretsiz ring seferleri başlatıyor.

07 Temmuz 2022 Perşembe 08:55
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayabilmesi için ücretsiz ring seferleri başlatıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki duraktan Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayacak seferler 7 Temmuz Perşembe gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki duraktan saat 10.00 – 12.00 – 14.00 ve 16.00’da hareket edecek otobüsler; Canlı Hayvan Borsası’ndan 11.00 – 13.00 – 15.00 ve 17.00 saatlerinde geri dönüş yapacak.

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