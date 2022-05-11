Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u...
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Kahramanmaraş’ta çaresiz kadına 9 bin liralık AKEDAŞ şoku!

Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan ve babadan kalma bin 200 lira maaşla geçimini sağlayan kadına, abonelik almadığı gerekçesiyle AKEDAŞ 9 bin lira ceza yazdı. Çaresiz kadın şimdi kara kara cezayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Kahramanmaraş’ta çaresiz kadına 9 bin liralık AKEDAŞ şoku!

Kahramanmaraş’ta çaresiz kadına 9 bin liralık AKEDAŞ şoku!

Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan ve babadan kalma bin 200 lira maaşla geçimini sağlayan kadına, abonelik almadığı gerekçesiyle AKEDAŞ 9 bin lira ceza yazdı. Çaresiz kadın şimdi kara kara cezayı nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:07
banner459

Hacımustafa Mahallesi'nde tek başına yaşayan kadını ziyaret eden Ateş yetkililere seslendi:

Değerli hemşehrilerim, ülkemizin ekonomik anlamda en sıkıntılı dönemini geçirdiğimiz şu günlerde birlik beraberlik ve dayanışma dan bahsediyoruz. Bazı kurum ve kuruluşların hala bu kavramlardan haberinin olmadığını üzülerek görmekteyiz.

İnsanlar evlerine ekmek götürmek için çırpınırken, işsizlik kıskacında yaşam mücadelesi verirken, bu ülkedeki bir takım kurum ve kuruluşların vatandaşa karşı daha anlayışlı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Buradan özellikle Akedaş yetkililerine çağrıda bulunmak istiyorum:

Bu zorlu süreçte vatandaşa karşı biraz daha anlayışlı biraz daha toleranslı davranmanız gerekiyor.

Var olduğu gün de sizler vatandaştan hep aldınız şimdi size vatandaşa verin demiyoruz. Biraz anlayış istiyoruz biraz idare etmenizi istiyoruz.

Bugün Hacımustafa Mahallesi'nde aşağıdaki videoda da izleyeceğiniz üzere tek başına yaşam mücadelesi veren bir yurttaşımızın evine konuk olduk.

Borçlanarak küçük bir arsa üzerine yaptırdığı sadece 2 odadan oluşan prefabrik derme çatma bir konutta yaşam mücadelesi veriyor. Babasından kalan 1200 TL'lik maaş ile borç taksidi ödüyor, günlük tarlaya çapaya gidip bununla da hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Evini yaptırdığında elektrik saatini takmış bugüne kadar harcadığı elektrik belli fakat elektrik abonesi için cebinde parası olmadığı için aboneyi alamamış. Bu memlekette birtakım çevrelere gücü yetmeyen ama vatandaşa gelince aslan kesilen arkadaşlar girip bu vatandaşımıza 9 bin lira ceza yazmışlar.

Günlük 100 lira yevmiye ile çalışan ve geçimini sağlamaya çalışan vatandaşımız bunu ödeyemiyor.

Vatandaşımız aynen şunu söylüyor:

"Kimsenin hakkına girmemek için, haram yememek için ben ilk gün saatimi taktırdım. Saatten geçen elektrik belli bana ceza yazacaklarına biraz idare edip bekle, senelerdir para biriktirip aboneliği alacaktım."

Buradan Akedaş yetkililerine çağrıda bulunuyorum:

Yaşam mücadelesi veren ve gerçekten durumu olmayan bu yurttaşımıza yazılan bu cezayı lütfen geri çekin. Vatandaşımız borcunu ödemeye hazır.

Bu Zor günlerde dayanışma içinde olmamız lazım diye düşünüyorsanız bu sıkıntıyı lütfen çözünüz."

Son Güncelleme: 11.05.2022 20:19
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta çaresiz Kadına 9 Bin Liralık AKEDAŞ şoku!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ ve DOĞAKA arasında müze sözleşmesi
KSÜ ve DOĞAKA arasında müze sözleşmesi
Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu sporla kolaylaşacak
Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumu sporla kolaylaşacak
Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliğine davet
Biz birlikte güçlüyüz bahar şenliğine davet
Kahramanmaraş’ta ana arı yetiştirilecek
Kahramanmaraş’ta ana arı yetiştirilecek
Kahramanmaraşlı Profesörün Eserleri 53 Ülkenin Kütüphanesine Girdi
Kahramanmaraşlı Profesörün Eserleri 53 Ülkenin Kütüphanesine Girdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber