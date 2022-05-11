Kahramanmaraş’ta çaresiz kadına 9 bin liralık AKEDAŞ şoku!

Hacımustafa Mahallesi'nde tek başına yaşayan kadını ziyaret eden Ateş yetkililere seslendi:

Değerli hemşehrilerim, ülkemizin ekonomik anlamda en sıkıntılı dönemini geçirdiğimiz şu günlerde birlik beraberlik ve dayanışma dan bahsediyoruz. Bazı kurum ve kuruluşların hala bu kavramlardan haberinin olmadığını üzülerek görmekteyiz.

İnsanlar evlerine ekmek götürmek için çırpınırken, işsizlik kıskacında yaşam mücadelesi verirken, bu ülkedeki bir takım kurum ve kuruluşların vatandaşa karşı daha anlayışlı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Buradan özellikle Akedaş yetkililerine çağrıda bulunmak istiyorum:

Bu zorlu süreçte vatandaşa karşı biraz daha anlayışlı biraz daha toleranslı davranmanız gerekiyor.

Var olduğu gün de sizler vatandaştan hep aldınız şimdi size vatandaşa verin demiyoruz. Biraz anlayış istiyoruz biraz idare etmenizi istiyoruz.

Bugün Hacımustafa Mahallesi'nde aşağıdaki videoda da izleyeceğiniz üzere tek başına yaşam mücadelesi veren bir yurttaşımızın evine konuk olduk.

Borçlanarak küçük bir arsa üzerine yaptırdığı sadece 2 odadan oluşan prefabrik derme çatma bir konutta yaşam mücadelesi veriyor. Babasından kalan 1200 TL'lik maaş ile borç taksidi ödüyor, günlük tarlaya çapaya gidip bununla da hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Evini yaptırdığında elektrik saatini takmış bugüne kadar harcadığı elektrik belli fakat elektrik abonesi için cebinde parası olmadığı için aboneyi alamamış. Bu memlekette birtakım çevrelere gücü yetmeyen ama vatandaşa gelince aslan kesilen arkadaşlar girip bu vatandaşımıza 9 bin lira ceza yazmışlar.

Günlük 100 lira yevmiye ile çalışan ve geçimini sağlamaya çalışan vatandaşımız bunu ödeyemiyor.

Vatandaşımız aynen şunu söylüyor:

"Kimsenin hakkına girmemek için, haram yememek için ben ilk gün saatimi taktırdım. Saatten geçen elektrik belli bana ceza yazacaklarına biraz idare edip bekle, senelerdir para biriktirip aboneliği alacaktım."

Buradan Akedaş yetkililerine çağrıda bulunuyorum:

Yaşam mücadelesi veren ve gerçekten durumu olmayan bu yurttaşımıza yazılan bu cezayı lütfen geri çekin. Vatandaşımız borcunu ödemeye hazır.

Bu Zor günlerde dayanışma içinde olmamız lazım diye düşünüyorsanız bu sıkıntıyı lütfen çözünüz."