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Kahramanmaraş’ta çekilecek filmin oyucusu konuştu

Kahramanmaraş dondurmasının ve kentin tanıtımını hedefleyen “Külahıma Anlat” isimli filmin oyuncuları arasında yer alan Max Bendo, gazeteci Ömer Faruk Salman’ın instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Kahramanmaraş’ta çekilecek filmin oyucusu konuştu

Kahramanmaraş’ta çekilecek filmin oyucusu konuştu

Kahramanmaraş dondurmasının ve kentin tanıtımını hedefleyen “Külahıma Anlat” isimli filmin oyuncuları arasında yer alan Max Bendo, gazeteci Ömer Faruk Salman’ın instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

26 Haziran 2021 Cumartesi 09:48
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Türkiye’de ilk olarak, “En Son Babalar Duyar” dizisi ile tanınan ve sonrasında Kadın İsterse, Metropol Cafe, Komedi Türk, Yalancı Romantik ve son olarak Akasya Durağı dizisinde oynayarak gönüllerde taht kuran Max Bendo, Kahramanmaraş’ta çekilecek olan Külahıma Anlat filminin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Filmin saha çalışmalarının devam ettiği bu süre zarfında, instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan gazeteci Ömer Faruk Salman’ın konuğu olan oyuncu Max Bendo ise bir yandan filmle ilgili diğer yandan da Kahramanmaraş’a dair açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 15 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte hem gezmek hem de paça yemek İstanbul’dan yola çıkıp Kahramanmaraş’a geldiklerini belirten Bendo, “O dönem gençlik işte, kafamıza esti yola çıktık geldik. Meşhur paça’nın tadına baktık. Salaş bir mekanda ciğer yemiştik. Tabi dondurma da yemeye gittik. Kahramanmaraş’ı çok sevmiştim.” dedi.

Bendo, projenin kendisine sunulduğunda Kahramanmaraş’ta çekilecek olmasının da içinde bir heyecan yarattığını ve yeniden bu şehre gelmenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Canlı yayına dahil olan yapımcı Cüneyt Şentürk ise senaryoda dondurmacı ailenin çocuğunun bir şehir dışı gezisi sonrasında Max’ın oynayacağı karakteri Kahramanmaraş’a getirdiğini ve aileye dahil ettiğini, renkli bir karakter canlandıracağını dile getirdi.

Yayına katılan izleyicilerin sorularının yanıtlandığı ve yaklaşık bir saat süren yayın da, cast çalışmalarının devam ettiği açıklanırken, Kahramanmaraşlı vatandaşlara da bir sürpriz yapıldı. Filmin içerisinde yerli halkın bol bol rol alacağı ve başvuruların ilerleyen günlerde başlayacağı duyuruldu.

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