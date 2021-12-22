Kahramanmaraş’ta çekilen belgesel ödül aldı!

Yeşilçam’ın emektar oyuncularının katıldığı ve 35 ülkeden 330 filmin yarıştığı onur ödülleri töreninde yönetmenliğini ve senaristliğini Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aziz Arga’nın üstlendiği “Kül” adlı belgesel film, “En İyi Belgesel Film” ödülüne layık görüldü.

Festivalde uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde birbirinden kıymetli eserler sahiplerini buldu. Belgesel film kategorisinde İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Kül” belgesel filmi, jüri tarafından ödüllendirildi. Üç ana kategorideki en iyi film ödüllerinin yanı sıra Yeşilçam, seyirci ve jüri özel ödülleri; en iyi kadın, erkek, yönetmen, kurgu ve senaryo ödülleri de sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediyesi idarecileri ve organizasyon temsilcilerinin ellerinden aldı.

Belgesel film kategorisinde, en iyi belgesel film ödülünü alan “Kül”ün yönetmenliğini ve senaristliğini İletişim Fakültesi 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Aziz Arga, görüntü yönetmenliğini Bayram Fidanboy, yönetmen yardımcılığını Oruç Yavuzaslan ve kurgusunu ise Yakup Çiçekdenk yaptı. Filmin danışmanlığını da ilgili dönemin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten üstlendi.

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinin Çoğulhan köyündeki 36 yıllık eski bir termik santralin bölgeye etkilerine değinen Kül belgesel filmi, bölge halkının yaşadığı göç, çevre ve sağlık sorunlarına odaklanıyor.

Festivalden ödülle dönen öğrencilerimizi kutlayan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, pandemi sürecinde zor şartlar altında çekimleri gerçekleştirilen belgesel filminin ödülle taçlandırılmasının çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Kaliteli ve ödüle değer işler uzun bir çabanın ve büyük bir emeğin karşılığında oluşmaktadır. Kül adlı belgesel filmimizin tamamlanması da 7 ay gibi uzun ve meşakkatli bir sürede oluştu. Öğrencilerimiz özellikle salgın sürecinin yoğun olduğu bir dönemde büyük bir özveri ve sabır örneği göstererek bu filmin çekimlerini tamamlayıp festivallere başvurdular. Tabi bunun sonucunda da belgesel filmimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen festivalde jüri tarafından belgesel film kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Öncelikle öğrencilerimizi ve danışman hocalarını yürekten kutluyorum. Üniversitemizin başarısında pay sahibi olup, böylesi güzel ödüllerle bizleri gururlandırdılar. Gümüşhane Üniversitesi olarak öğrencilerimizin hazırlayacakları tüm proje ve çalışmalarında daima onların arkalarında olup kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Söz konusu başarıların katlanarak devam etmesi en büyük temennimizdir.”