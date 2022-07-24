Kahramanmaraş’ta çekilen film, bir hafta sonra vizyondan kalktı

Senaryosunu Banu Şentürk’ün yazdığı, yapımcılığını ise Cüneyt Şentürk’ün üstlendiği ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında çekimleri yapılan Külahıma Anlat Filmi ne Kahramanmaraşlıların ne de Türkiye’nin ilgisini çekmeyi başaramadı. Çekimlerinin, 1 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanmasıyla eleştirilen filmin, 21 Nisan 2022’de yayınlanan fragmanı da izleyici tarafından basit bulunulmuş ve filme olan beklentileri düşürmüştü.

15 Temmuz 2022’de, Türkiye genelinde 50 şehirde en az iki sinema salonunda vizyona giren film, ilk hafta izlenme oranlarıyla adeta tepe üstü çakıldı. Boxofficeturkiye verilerine göre; filmi, ilk hafta 50 şehrin tamamında toplam 795 kişi izledi. Kahramanmaraş’ta da iki sinema salonunda gösterime giren film, bilet satışı olmadığı gerekçesiyle salonun birinde gösterimden kaldırıldı.

İzleyiciler ise filme olan ilginin düşük olmasını hem yapımcı Cüneyt Şentürk’ün yeteri kadar filmin reklamını yaptırmadığına hem de senaryo, kurgu, montaj ve oyunculuk performanslarının zayıf olmasına bağlıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Karaağaç’ın yaptığı Külahıma Anlat filminin oyuncu kadrosunda; Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo, Ahmet Dursun, Naci Taşdöğen gibi isimler yer aldı.