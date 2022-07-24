Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan basın bayramı mesajı
BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan...
Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması
Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması
Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le...
Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını...

Kahramanmaraş’ta çekilen film, bir hafta sonra vizyondan kalktı

Kahramanmaraş’ta çekilen ve 15 Temmuz’da Türkiye genelinde, 50 şehirde gösterime giren Külahıma Anlat filmini 7 gün içinde toplam 795 kişi izledi. Filmin, 1 haftalık gösterimde, 31 bin 445 TL hasılat elde edildi.

Kahramanmaraş’ta çekilen film, bir hafta sonra vizyondan kalktı

Kahramanmaraş’ta çekilen film, bir hafta sonra vizyondan kalktı

Kahramanmaraş’ta çekilen ve 15 Temmuz’da Türkiye genelinde, 50 şehirde gösterime giren Külahıma Anlat filmini 7 gün içinde toplam 795 kişi izledi. Filmin, 1 haftalık gösterimde, 31 bin 445 TL hasılat elde edildi.

24 Temmuz 2022 Pazar 16:27
banner459

Senaryosunu Banu Şentürk’ün yazdığı, yapımcılığını ise Cüneyt Şentürk’ün üstlendiği ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında çekimleri yapılan Külahıma Anlat Filmi ne Kahramanmaraşlıların ne de Türkiye’nin ilgisini çekmeyi başaramadı. Çekimlerinin, 1 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanmasıyla eleştirilen filmin, 21 Nisan 2022’de yayınlanan fragmanı da izleyici tarafından basit bulunulmuş ve filme olan beklentileri düşürmüştü.

15 Temmuz 2022’de, Türkiye genelinde 50 şehirde en az iki sinema salonunda vizyona giren film, ilk hafta izlenme oranlarıyla adeta tepe üstü çakıldı. Boxofficeturkiye verilerine göre; filmi, ilk hafta 50 şehrin tamamında toplam 795 kişi izledi. Kahramanmaraş’ta da iki sinema salonunda gösterime giren film, bilet satışı olmadığı gerekçesiyle salonun birinde gösterimden kaldırıldı.

İzleyiciler ise filme olan ilginin düşük olmasını hem yapımcı Cüneyt Şentürk’ün yeteri kadar filmin reklamını yaptırmadığına hem de senaryo, kurgu, montaj ve oyunculuk performanslarının zayıf olmasına bağlıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Karaağaç’ın yaptığı Külahıma Anlat filminin oyuncu kadrosunda; Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo, Ahmet Dursun, Naci Taşdöğen gibi isimler yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta çekilen FilmBir Hafta Sonra Vizyondan Kalktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Partili Faruk Atlı, ‘114 yıl sonra basına yine sansür’
İYİ Partili Faruk Atlı, ‘114 yıl sonra basına yine sansür’
Deva Partisi Onikişubat İlçe Teşkilatından Esnaf Ziyareti
Deva Partisi Onikişubat İlçe Teşkilatından Esnaf Ziyareti
Rasim Özdenören'in Vefatı Kahramanmaraşlıları Üzdü
Rasim Özdenören'in Vefatı Kahramanmaraşlıları Üzdü
Kahramanmaraş'ta festival kapsamında lavanta hasadı yapıldı
Kahramanmaraş'ta festival kapsamında lavanta hasadı yapıldı
BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan basın bayramı mesajı
BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan basın bayramı mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber