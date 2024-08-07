Kahramanmaraş’ta çelik tencere sektörü 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye'deki metal mutfak eşyalarının yaklaşık yüzde 75' inin üretildiği Kahramanmaraş'ta, depremden etkilenen esnafın üretimi her geçen gün artıyor. Sağlanan destek ve yapılan çalışmalarla iş yerlerini onaran işletmeler, deprem sonrasında yüzde 5'e kadar düşen üretimlerini yüzde 60'a çıkardı.

Toparlanan sektör, yılın ilk 6 ayında 150’ ye yakın firma ile 110 ülkeye 100 milyon dolarlık çelik mutfak eşyası ihracatı gerçekleştirdi. Yıl sonunda bu rakamın 250 milyon dolara ulaşması hedefleniyor. Çelik mutfak eşyası üreten firmalarda Ticaret Odası’na kayıtlı 20 bin kişi sektörden ekmek yiyor.

Tencere, tava, çatal, bıçak ve benzeri metal mutfak eşyası sektörüyle ön plana çıkan ve bu alanda Türkiye’nin üretim üssü olan Kahramanmaraş'taki fabrika ve imalathanelerdeki üretim 6 Şubat'taki depremler nedeniyle sekteye uğramıştı.

Depremlerin ardından normale dönmeye başlayan kentteki fabrika ve imalathanelerin, eski üretim rakamlarını yakalaması için çalışmalar devam ediyor.