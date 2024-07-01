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Kahramanmaraş’ta ceviz için yeni gen kaynağı geliştirildi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi,ceviz yetiştiriciliği alanında Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Prof. Dr. Mehmet Sütyemez tarafından 1995 yılında belirlenen ıslah stratejisi kapsamında ıslah programı hazırlanmış ve uygulanmaya konmuştu.

Kahramanmaraş’ta ceviz için yeni gen kaynağı geliştirildi!

Kahramanmaraş’ta ceviz için yeni gen kaynağı geliştirildi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi,ceviz yetiştiriciliği alanında Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Prof. Dr. Mehmet Sütyemez tarafından 1995 yılında belirlenen ıslah stratejisi kapsamında ıslah programı hazırlanmış ve uygulanmaya konmuştu.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:34

Yapılan bu ıslah programı, bilimsel akademik araştırmalar ve uygulamaya yönelik çalışmalar neticesinde bugüne kadar çok önemli başarılara imza atmış olup bugünde adından söz ettiren çalışmalara öncülük etmektedir.

KSÜ Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEKAMER) bünyesinde kurulan Ceviz Gen Merkezinde Prof. Dr. Mehmet Sütyemez ve Doç. Dr. Akide Özcan tarafındanyürütülen ıslah çalışmaları kapsamında elde edilen bitkisel gen kaynaklarına yeni ve çok önemli bir genetik kaynak eklenmiştir.

Öğretim üyelerimiz tarafından yaklaşık 18 yıl önce başlatılan melezleme (JuglansPx KSÜ Rengi, Juglans Px Maraş 18) ıslah çalışmaları kapsamında yaprakları kırmızı (mora yakın) dış meyve kabuğu koyu kırmızı yeni bir ceviz genotipi geliştirilmiştir. Böylece ıslah temelli olmak üzere geleceğe yönelik ıslah çalışmalarına çok önemli genetik materyal kazandırılmıştır.

Daha önce Türkiye’de ilk melez ceviz çeşidini geliştiren öğretim üyelerimiz, 2016 yılında ilk defa iç rengi kırmızı ceviz genotipiniülkemizle tanıştırmıştı. Bu alanda geliştirilen yeni ceviz genotipi ile KSÜ,ceviz ıslahındaki başarılarına yeni bir halka eklemiştir. KSÜ Ceviz Gen Merkezi çok önemli bir genetik kaynakla dahada zenginleşmiştir.

Cevizde yürütülen ıslah çalışmalarının en önemli başarılarından birisi, bugün dünyada sadece 3 ceviz gen merkezinden birinin KSÜ bünyesinde yer almasıdır.Aynı zamanda KSÜ SEKAMER bünyesinde kurulan Ceviz Gen Merkezi çok zengin bitkisel gen kaynaklarını da ihtiva etmektedir.

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