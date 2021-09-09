Kahramanmaraş’ta CHP’nin 98. yıl dönümü kutlandı

Atatürk Meydanında Çelenk Sunma Töreni ile başlayan programa, CHP İl Başkanı Esat Şengül, Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mehmet Çarman, il ve ilçe kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

Atatürk Meydanı'ndaki tören, Atatürk büstüne çelenk sunumuyla birlikte bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Ateş, açıklamasında; “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin işgal güçlerine karşı yaptığı şanlı direnişin emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyet Halk Partililer bugün burada dimdik ayaktayız. CHP'nin öncüsü olan Halk Fırkası, Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle bundan tam 98 yıl önce 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisinin kaleme aldığı aynı tarihli Halk Fırkası Nizamnamesi'nde şöyle der, Fıkıh'ın amacı Ulusal egemenliğin halk tarafından halk için gerçekleştirilmesine öncülük etmek, Türkiye'yi çağdaş bir devlet durumuna yükseltmek ve bütün kuvvetlerin üzerine hukukun egemenliğini kurmaktır. Bu bilgiler ışığında görüyoruz ki CHP ideolojisini kurulduğu günden bu yana şanlı bayrağında yaşatmayı sağlayabilen ilk ve tek partidir" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Dulkadroğlu İlçe Başkanı Mehmet Çarman ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde cumhuriyetin kuruluşuna öncülük ederek sömürülen halklara ilham kaynağı olmuş, kurulduğu ilk günden itibaren bağımsızlığı ilke edinerek demokrasiyi, hukuku, hakkı, adaleti savunmuştur. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde laik, çağdaş ve demokratik Türkiye'nin temellerini atarak cumhuriyetimizi kurmuştur. CHP kurulduğu ilk günden itibaren eşitliğin, adaletin, demokrasinin, cumhuriyetin koruyucusu ve güvencesi olmuştur. CHP ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde hukuk, ekonomi, eğitim alanlarında gerçekleştirdiği devrimlerle ülkemizin geleceğine yön vermiştir. Kurulduğu ilk günden itibaren yurdumuzun dört bir yanında açtığı fabrikalarla da ülkemizin sanayisi ve ekonomisinin gelişmesi, ülkemizin kalkınması için önemli adımlar atmıştır. Çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayarak da ülkemizin demokratikleşmesi sürecine öncülük etmiştir. Dün olduğumuz gibi bugün de kurucu ilkelerimize sadakatle bağlı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yurttaşlarımıza emanet ettiği değerlerden aldığı güçle, laik, aydınlık ve çağdaş bir Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Geçmişten aldığımız güç ve yüklendiğimiz tarihi misyonla ülkemizi içinde bulunduğu darboğazdan kurtaracak, hep birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere, Türkiye'yi bugünlere taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partimize emek veren tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluş ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin partisi, halkın partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu.