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Kahramanmaraş’ta çiftçiye nohut ve ayçiçeği desteği!

Kahramanmaraş’ta Bakanlık depremzede çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş’ta çiftçiye nohut ve ayçiçeği desteği!

Kahramanmaraş’ta çiftçiye nohut ve ayçiçeği desteği!

Kahramanmaraş’ta Bakanlık depremzede çiftçilerin yüzünü güldürdü.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:26

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen toplam 23 milyon TL bütçeli "Deprem Bölgesinde Nohut Üretiminin Artırılması Projesi" ve "Deprem Bölgesinde Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki üreticilere Nohut ve Yağlık Ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, teknik personel ve depremzede çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında %75'i Bakanlık bütçesinden hibeli ve kalan %25'i çiftçi katkılı olmak üzere Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Müdürlüklerine başvuru yapan her bir depremzede nohut ve ay çiçeği tohumu desteği sunulmaya başlandı. Depremin hemen ardından hayvan çadırı, gübre, mazot ve yem desteği alan çiftçiler, şimdi de nohut ve ay çiçeği tohumuyla üretime başlamanın heyecanını yaşıyorlar. Bakanlığın sunduğu desteklerle 80 bin dekarlık alanda tarım yeniden canlanacak ve kısa sürede çiftçinin ayağa kalkması sağlanacak.

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Kahramanmaraş’ta çiftçiye Nohut Ve Ayçiçeği Desteği!
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