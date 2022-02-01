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Kahramanmaraş’ta çığ bölgesinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

Kahramanmaraş’ta kent genelinde yaşayan yoğun kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde yaşanan çığ tehlikesi nedeniyle bölgede ikamet eden 36 kişi tahliye edildi.

Kahramanmaraş’ta çığ bölgesinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

Kahramanmaraş’ta çığ bölgesinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

Kahramanmaraş’ta kent genelinde yaşayan yoğun kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde yaşanan çığ tehlikesi nedeniyle bölgede ikamet eden 36 kişi tahliye edildi.

01 Şubat 2022 Salı 11:55
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İlçeye bağlı Ericek Mahallesi Müdürler kırsalında kar yağışı nedeniyle çığ düşmüş, bazı ikametler zarar görmüştü. Bölgede kar yağışı ve tipi etkisini artırması nedeniyle bölgede kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Bölge sakinleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Göksun Belediyesine ait kurtarma araçlarıyla birlikte AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞKAN AYDIN, TAHLİYE İŞLEMİNİ BİZZAT YÜRÜTTÜ

İhbar üzerine kurtarma ekipleriyle birlikte bölgeye gelen Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bölgede yer alan ikametlerde yaşayan vatandaşların güvenli bölgelere yerleştirilmesini sağladı.

10 ikamette yaşayan 36 kişinin tahliye işleminin tamamlandığını belirten Başkan Aydın, ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletildiğini söyledi.

Bölgede bulunan besi hayvanları ise, güvenlik önlemleri kapsamında kısım kısım tahliye işleminin gerçekleşeceği öğrenildi.

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