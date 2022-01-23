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Kahramanmaraş’ta CİMER eğitimi

Kahramanmaraş CİMER İl Genel Koordinatörü Aslan Yüzgeç ve Beyza Türkön Yücegök tarafından kent genelinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruşlarda görev yapan CİMER kullanıcısı personele eğitim veriyor.

Kahramanmaraş’ta CİMER eğitimi

Kahramanmaraş’ta CİMER eğitimi

Kahramanmaraş CİMER İl Genel Koordinatörü Aslan Yüzgeç ve Beyza Türkön Yücegök tarafından kent genelinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruşlarda görev yapan CİMER kullanıcısı personele eğitim veriyor.

23 Ocak 2022 Pazar 19:31
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Eğitimlere, iletişim ve bilişim teknolojilerinin birlikte kullanıldığı, önemli bir halkla ilişkiler uygulaması olan ve vatandaş odaklı görev yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER yetkili personelinin bilgilerinin güncellenmesi, sistemdeki değişiklikler ve gelişmeler ile ilgili bilgi verilmesi amacıyla Kaymakamlık Koordinatörlerinin ve Belediye Başkanlıklarında görevli CİMER’den sorumlu birim amirleri ve koordinatörleri katıldı.

17 Ocak - 02 Şubat 2022 tarihleri arasında, her ilçede bir gün süre ile ayrı olarak düzenlenen CİMER eğitim programında, Kahramanmaraş CİMER İl Genel Koordinatörü Aslan Yüzgeç tarafından ilçe kaymakamlıklarına bağlı birimlerde görev yapan CİMER koordinatörler ve kullanıcılarına, CİMER sisteminin işleyişi, kullanımı, sistemde yaşanan aksaklıkların giderilmesi 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun, Genelge ve Yönetmelikler, sistemin teknik kullanımı, Kurumsal bültenler ve Kurumsal inceleme raporları konuları soru-cevap, görüş ve öneriler hakkında CİMER koordinatör ve kullanıcılarına bilgiler aktarıldı.

17 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve Nurhak, Ekinözü, Elbistan, Afşin ve Göksun ilçesinde yaklaşık 200 CİMER kullanıcı personele verilen eğitim, toplamda 11 ilçe kaymakamlığı ve il müdürlüğü personeli olmak üzere yaklaşık bin 100 kullanıcıya verilmesi planlanıyor.

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Kahramanmaraş’ta CİMER Eğitimi
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