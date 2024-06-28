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Kahramanmaraş’ta çocuklara yaz tatili tavsiyeleri!

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz psikolojik ve manevi danışmanlık hizmeti devam ediyor. Büyükşehir’in psikolojik danışmanlarından İrem Tezcan Tüten, yaz tatilinin daha verimli şekilde değerlendirilmesi noktasında çocuklara birbirinden değerli tavsiyelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ta çocuklara yaz tatili tavsiyeleri!

Kahramanmaraş’ta çocuklara yaz tatili tavsiyeleri!

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz psikolojik ve manevi danışmanlık hizmeti devam ediyor. Büyükşehir’in psikolojik danışmanlarından İrem Tezcan Tüten, yaz tatilinin daha verimli şekilde değerlendirilmesi noktasında çocuklara birbirinden değerli tavsiyelerde bulundu.

28 Haziran 2024 Cuma 16:47

Şehrin imar ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal donatılara tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin örnek çalışmalarından psikolojik ve manevi danışmanlık hizmeti de vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Gülsüm Hanım Gümüşer ve Karaziyaret Sosyal Tesislerinde alanında uzman psikologlar tarafından ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesinin Psikolojik Danışmanlarından İrem Tezcan Tüten, öğrencilerin yaz tatilini daha etkili ve verimli değerlendirmeleri noktasında çeşitli tavsiyelerde bulundu.

“Danışmanlık Hizmetine Talep Fazla”

Psikolojik Danışman İrem Tezcan Tüten, “Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde tüm yaş gruplarına özel olarak psikolojik ve manevi danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bizler de danışanlarımıza faydalı olabilmek adına gayretimizi sürdürüyoruz. Genelde anne – çocuk ve çiftler danışmanlık hizmetimizden yoğun bir şekilde faydalanıyor. Çocuk yaştaki danışanlarımız da oldukça fazla” diye konuştu.

“Aileler Yaz Tatilinde Çocuklarıyla Daha Sıkı Bağlar Kurabilir”

Tüten, “Malum çocuklar şu an yaz tatilinde. Yaz tatili aslında ailelerin çocuklarla bağ kurmaları için çok önemli bir fırsat. Aileler bu noktada çocuklarıyla etkili ve verimli zaman geçirebilir. Ayrıca bu süreçte çocuklara çok nitelikli beceri ve değerler eğitimi kazandırabilirler. Çocuklar, çok yoğun bir eğitim döneminin ardından yaz tatiline kavuşuyor. Biraz rahatlamaları ve stresten uzaklaşmaları kendileri için iyi olacaktır. Biraz dinlenme sürecinin ardından çocuklar; ilgi alanlarına uygun kurslara katılabilir, kitap okuyabilir, kampa gidip doğada vakit geçirebilir, müze ve tarihi alanları gezebilir. Aileleriyle eğlenceli zaman geçirmeleri de bu noktada çocuklar için çok faydalı olacaktır. Bilimsel araştırmalar çocukların günlük yaşam becerilerine katılmaları ileriki yaşlarda akranlarına göre daha başarılı bireyler olduğunu gösteriyor. Ayrıca yine yapılan araştırmalar yaz tatilinde konu tekrarı yaparak test çözen çocukların hiç ders çalışmayan öğrencilere göre akademik başarılarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çocuklar yaz tatilinde bir yandan dinlenip çeşitli etkinliklerle eğlenirken derslerinden de çok uzak kalmamalı ” dedi.

Deprem Sonrası Stres Bozukluğunun Aşılması

Psikolojik Danışman İrem Tezcan Tüten konuşmasının devamında, “6 Şubat depremlerinden şüphesiz en çok çocuklar etkilendi. Travma sonrası stres bozukluğunun aşılması noktasında da yaz tatili çok önemli bir fırsat. Bu süreçte ebeveynlere de çok büyük görev düşüyor. Anne babalar çocuklara yaklaşırken kendi travmalarından arınmış ve kendi kaygılarını çocuklara aktarmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta çocuklara Yaz Tatili Tavsiyeleri!
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