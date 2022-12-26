Kahramanmaraş’ta çocukları sevindirdiler!

Köy okullarını ziyaret ederek ihtiyaç sahibi olan öğrencileri sevindiren Umut Yolu Derneğinin bu haftaki konuğu, Kahramanmaraş’ın başarılı Güzellik Uzmanı Seher Başaran oldu.

Derneğe yaptığı yardımlarla öğrencilerin sevincine ortak olan Başaran, üyelerle birlikte okulu ziyaret ederek öğrencilere bot ve mont dağıtımı yaptı.

Ziyarette ilk olarak okul bahçesinde öğrenciler için getirilen Palyaço, çocukların eğlenmesi için çeşitli oyunlar oynattı. Eğlenceli geçen zamanın ardından çocuklara tatlı ikramları yapıldı. Birçoğunun üzerinde ince ceketler yada ayaklarında terlikler bulunan çocuklar için getirilen bot ve montlar giydirildi.

Sevinçleri yüzlerinden okunan çocuklar yapılan yardımdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Seher Başaran ise ziyaretle ilgili olarak, “Ben normalde bu tarz yaptığım yardımları hem duyurmuyorum hem de paylaşmıyordum. Ancak bu kez çocuklarımızın mutluğunu gördükten sonra aynı durumda olan daha çok çocuğa ulaşılması ve daha fazla yardımın yapılması için paylaşmak istedim. Gerçekten hepsi pırıl pırıl çocuklar ve kent merkezinde ki çocuklar gibi fazla imkanları yok. Bizim birkaç saatlik ziyaretimiz bile onları o kadar çok mutlu etti ki, gözlerindeki ışıltı her şeye değerdi. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiğince daha fazla çocuğu mutlu etmek için çalışacağız” dedi.