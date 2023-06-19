Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Mahallesi’nin Yeni Yolu Tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar’ın yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hayri Karakız’ın da yer aldığı saha ziyaretinde Başkan Hayrettin Güngör, bölgede 5 Milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 1,5 kilometrelik yeni bir güzergâhın oluşturulduğunu belirtti. 20 metre genişliğindeki arterde çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Güngör, yıkım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de asfalt seriminin gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

Şehir Genelinde 60 Kilometrelik Asfalt Tamamlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaşadığımız afet sonrasında şehrimizin her alanda yeniden imar ve inşası için hem devletimiz hem de milletimiz el birliği içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da Büyükşehir Belediyemiz şehrimizin özellikle merkezindeki yollarla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyor. Sorumluluk alanımızdaki yol yenileme çalışmalarımızı ağır hasarlı binaların yıkım durumuyla paralel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar şehir genelinde 60 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yıkımı tamamlanan bölgelerde de peyderpey asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi’ne Yeni Yol

Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 Milyon TL’lik yatırımla 1,5 kilometrelik yeni bir güzergâhın oluşturulduğunu da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün de Onikişubat ilçemiz Cumhuriyet Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı inceledik. Bölgede yaklaşık 1,5 kilometrelik bir asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni yolun genişliği de 20 metre. Buradaki yatırım bedelimiz 5 Milyon TL civarında. Burada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimiz genelinde 200 kilometreyi aşan bir asfalt planlaması yaptık. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde asfalt sorunu bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.