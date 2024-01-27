Kahramanmaraş’ta deprem kongresi başladı!

“1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri” başlıklı kongrenin açılışında İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Abbdussamed Söyler’in deprem şehitlerinin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okuması ve akabinde sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Ülke olarak doğal afetlerde özellikle kriz yönetimi konusunda son derece başarılı bir ülkeyiz. Depremin ardından milletçe el ele vererek depremzedelerin yardımına koştuk. Şehirlerimizin ayağa kaldırılması için sadece Kahramanmaraş’ta 10 binin üzerinde konutu tamamladık. Konutlarımız, yapılarımız kadar da tarımsal yapılarımız zarar gördü. Planlı programlı yapılan tarımsal faaliyetler sayesinde doğal afetlerin zararını en aza indirebiliriz. Bu konu hayatımızın vazgeçilmezimiz olan gıdaya ulaşım için oldukça önem arz ediyor. Ecdadımızdan gelen kadim kültürü devam ettirerek güvenli şehirler inşa etmeli mekânsal planlamaları il düzeyinde hayata geçirmeliyiz. Zor bir coğrafyada karada yaşanan en büyük felaket nedeni ile edinmiş olduğumuz acı bir tecrübe var. Bu kongre vasıtası ile doğal afetlere karşı alınacak tedbirlerin ve afet yönetim stratejilerinin gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Bu vesile ile kongrenin ülkemizin doğal afetlerle mücadelesine katkı sunmasını temenni ediyor, doğal afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmasına katkı sağlamasını diliyorum.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise, “6 Şubat depremlerinde ve sonrasında çok kötü günler geçirdik. Yaşanan afetleri bir kez daha yaşamamak ve afetlerin etkisini en aza indirmek için neler yapabiliriz diye depremden bu tarafa çok çabalar sarf ettik. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta üniversite olarak özellikle depremi ve diğer doğal afetleri her yönüyle tartışarak bu alanda araştırma yapan bilim adamlarına ve gelecek nesillere fayda sağlayacak büyük bir kongreyi organize ettik. “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri” başlıklı kongrenin bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyor, siz değerli katılımcıları aramızda görmekten memnuniyet duyduğumuzu belirtiyorum.” dedi.

Kongrede protokol konuşmaları ardından moderatörlüğünü KSÜ Rektör Yardımcısı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın yaptığı ve HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, İTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güler, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık’ın panelist olarak katıldığı panele geçildi.

Panel moderatörü Prof. Dr. Orhan Doğan yaptığı konuşmada “Değerli katılımcılar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemiz ve dünya gündemini derinden etkilemiştir. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremler maalesef Kahramanmaraş’ımızla özdeşleşmiştir diyebiliriz. Bu sebeple görev ve sorumluluğumuzun bilinci içinde panellerin ve çalıştayların olduğu geniş ölçekli bir kongreyi gerçekleştirmek için çok çaba sarf ettik ve bu konuda tüm paydaşlarımızdan önemli katkılar aldık. Bu doğrultuda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan depremlerin boyutu ve şehirlere olan etkisini 2 gün sürecek olan bu kongreden bilimsel bir yaklaşımla ele alınarak ortak akılla çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz. Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesindeki şehirlerin ortak çıkarına öncelik verecek ve özgürce düşüncelerinizi paylaşmaya imkân sağlayacak olan bu kongre, disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır. Kongrede jeolojiden çevreye sağlıktan şehirleşmeye, inşaat ve mimarlıktan gıda güvendiğine, medyadan sosyal hizmetlere, ekonomide kent hafızasına acil durumlar ve afet yönetiminden hukuka kadar değişik bilim dallarında önemli çalıştaylar gerçekleştirilecek.” sözlerine yer verdi.

Panelde sırasıyla Prof. Dr. Veysel Eren, Prof. Dr. Orhan Tatar, Prof. Dr. Kadir Güler ve Prof. Dr. Nevzat Artık sunumlarında paylaştıkları verilerle katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Panelin ardından kongrenin açılış oturumu sona ererken protokol üyeleri panelistlere belge takdiminde bulunarak günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

Açılış kongresinin ardından çeşitli disiplin alanlarından bir araya gelen katılımcıların düzenlediği çalıştaylara geçildi.

KSÜ’de düzenlenen kongreye 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, İTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Güler, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, KSÜ personeli ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin ikinci oturumu ise, 17 Ocak Cumartesi günü saat 10:00’da Kahramanmaraş Şairler Tepesinde devam edecek ve çalıştay raporları ile değerlendirme raporu yayımlanacak.