Kahramanmaraş’ta deprem konutlarında çalışan işçiler, iş bıraktı!

6 Şubat’taki depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, iddiaya göre taşeron firma EN-EZ İnşaat ve ARAZ Enerji bünyesinde çalışan işçiler 3 aydır maaşlarını alamadı.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre; maaşlarını alamayan İnşaat İşçileri Sendikası (İYİ-Sen) üyesi yaklaşık 200 işçi, ücretlerinin ödenmediğini belirterek iş bıraktıklarını açıkladı.

"TAŞERON PARAYI VERMEDEN KAÇTI"

Eylemdeki işçilerden İsa Kanatlı, maaşlarının bir süredir yatırılmadığını en son bugün için kendilerine söz verildiğini ancak sözün tutulmadığını söyledi. Kanatlı "3 aydır çalışıyoruz. Diyarbakır'dan, Urfa’dan, birçok ilden işçi var burada. 150’nin üstünde işçi burada ekmek parası için çalışıyor. Ama bize, ‘Sizin bizde hakkınız yok’ diyorlar. Asıl mesele şurada başlıyor; bizim taşeronumuz var, sigorta girişimizi yapan EN-EZ ama bizi çalıştıran başka taşeron. Bizim muhatabımız şu an EN-EZ. Bu firma da bize ‘Kaçan adam sizin paranızı versin’ diyor. Kaçan adam da taşeron, 3 gün önce kaçtı” diye konuştu.

Bugün firma ile görüştüklerini söyleyen Kanatlı, “Her gün aynı muhabbetle paramızı vermemek için bizi oyalıyorlar. Sendika üyesiyiz diye bizi oyalıyorlar” dedi.

"200'E YAKIN İŞÇİ ARKADAŞIMIZ MAĞDUR"

İYİ -Sen Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, ana firmanın işçilere, “Taşeron kaçtı, gidin paranızı alın" dediğini aktararak şunları kaydetti: “Biz de sendika olarak devreye girdik, arkadaşlarımız daha önce üyelerimizdi. Böyle bir durumu tabi ki kabul etmiyoruz. Zaten geciken ücretleri vardı. Mart, nisan, mayıs dahil ücretlerini talep ediyoruz. Yaklaşık 200'e yakın işçi arkadaş var mağdur olan, 158’i bizimle hareket ediyor ama biz diğer arkadaşların da hakkını arayacağız, aramaya da devam ediyoruz."