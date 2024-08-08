Kahramanmaraş’ta deprem yetimleri için yeni umut: ‘Kırmızı bisiklet’ projesi başladı!

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı bu büyük kayıpların ardından çocukların yaralarını sarmak ve bu felaketin olumsuz etkilerini en hızlı şekilde atlatmalarına destek olmak amacıyla Kırmızı Bisiklet Deprem Yetimleri Projesi’ni hayata geçirdi.

PROJENİN HEDEFLERİ VE KAPSAMI

Kahramanmaraş Valiliği izni ile yürütülen proje okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öksüz ve yetim çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik becerilerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlıyor.

Dört yıl sürecek olan proje, etaplar halinde hayata geçirilecek. İlk etap, 16 Temmuz 2024 tarihinde eğitimler, atölyeler, sanatsal ve sportif faaliyetlerle başladı. Projede, deprem sonrası yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletmek ve çocuklara umut dolu bir gelecek sunmak için Hayat Yeniden Vakfı tarafından tüm imkanlar seferber ediliyor.

PROJENİN ETAPLARI

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan, projenin ikinci etabının Eylül 2024’te hayata geçeceğini belirterek, bu etapta çocuklara daha fazla eğitim ve sosyal faaliyet imkânı sunulacağını ifade etti. Yerhan, "Bu proje ile çocuklarımızın geleceklerinde bir ışık daha yakacağız. Onların iyi oluş hallerini artırmak ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE DESTEK

Yerhan şöyle devam etti: “Kırmızı Bisiklet Projesi, sadece çocukların değil, tüm toplumun geleceği için büyük bir sorumluluk taşıyor. Toplumsal dayanışmanın gücüne inanarak çocukların eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Etkinlikler, atölyeler, sanatsal ve sportif faaliyetler ile çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerine olanak sağlıyoruz. Her bir destek, çocuklarımızın umut dolu bir geleceğe adım atmasına katkıda bulunuyor. Birlikte hareket ederek, daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda önemli adımlar atıyoruz.

HEDEF 500, DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Kırmızı Bisiklet Projesi, dört yıllık süresi boyunca 500 çocuğun hayatına dokunmayı hedefleyerek "Hedef 500" mottosuyla yola çıktı. Proje, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay gibi kurumlar ile hayırsever kişi ve kuruluşların destekleri ile her geçen gün daha da gelişecek.Bu yolda her destek yeni bir umut demek. Gelin, hep birlikte bu çocuklarımızın geleceğine umut olalım ve onların hayatlarında bir fark yaratalım. Sizleri, 500 çocuğumuzun hayatını yeniden inşa etmek için bu anlamlı yolculuğa davet ediyoruz.

6146’YA DESTEK YAZARAK MESAJ ATIN

Projeye bir mesajla dahi destek vermek mümkün. Cep telefonunuzla 6146’ya DESTEK yazarak attığınız her mesaj ile projeye 30 TL destek sağlayabilirsiniz. Bu desteklerle öğrencilerimizin bilim kiti, sanat kiti, spor kiti ihtiyaçları ile atölyelerdeki donanımlar sağlanıyor. Daha kapsamlı destek ve sponsorluk anlaşmaları için Vakıf Yönetimi ile irtibat kurulabilir.

FAALİYETLERİMİZLE ÇOCUKLARIMIZA KAPSAMLI DESTEK

Kırmızı Bisiklet Projesi, eğitim-öğretim yılı boyunca okul saatleri dışında çocuklarımıza yönelik kapsamlı ve çeşitli faaliyetler sunuyor. Drama, Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Atölyeleri, çocuklarımızın yaratıcı ve girişimci yönlerini desteklerken, Kodlama ve Teknoloji Atölyesi dijital becerilerini güçlendiriyor. Görsel Sanatlar ve FeTeMM(fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir yaklaşımı içeren eğitim modeli) Atölyeleri, sanatsal ve bilimsel yeteneklerini geliştirirken, Tasarım ve Doğa Atölyeleri doğal ve yaratıcı düşünme becerilerini artırıyor. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi stratejik düşünmeyi teşvik ederken, Aşçılık Atölyesi ile Yapay Zeka Atölyeleri, pratik ve teknolojik yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Müzik Atölyesi ile Maket Uçak ve Drone Atölyeleri ise sanatsal ve teknik ilgilerini besliyor. Bu çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ETKİNLİK PROGRAMI

Kırmızı Bisiklet Projesi, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek zengin bir etkinlik programı sunuyor. Kısa Süreli Programlar kapsamında düzenlenen konferans, panel, workshop, konser ve yarışmalar ile çocuklarımıza bilgi ve farkındalık kazandırılıyor. Yaz Okulu Programları, eğitim-öğretim yılı dışındaki yaz döneminde çocuklarımızın kendi yaş grupları ile birlikte sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlıyor. Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, çocuklarımızın kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Spor Faaliyetleri, çocuklarımızın sporu bir hayat tarzı haline getirmelerini ve takım ruhunu kazanmalarını sağlıyor. Ayrıca, düzenlenen geziler ile çocuklarımız yeni kültürler ve deneyimler kazanarak sosyal uyumlarını artırıyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini destekliyor ve onların mutlu bireyler olmalarını hedefliyoruz.”