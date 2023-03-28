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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan minareler yıkılıyor!

Kahramanmaraş'ta depremden hasar alan minareler kontrollü şekilde bir bir yıkılıyor.

Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan minareler yıkılıyor!

Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan minareler yıkılıyor!

Kahramanmaraş'ta depremden hasar alan minareler kontrollü şekilde bir bir yıkılıyor.

28 Mart 2023 Salı 17:43

Kahramanmaraş'ta Kültür Varlıkları'na bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespiti başlattı. Hasar tespiti yapılan ve yıkımına karar verilen minareler kontrollü olarak yıkılıyor.

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu çiftliği cami minaresi, yine Türkoğlu ilçesi Dedeler ve Sarılar Camii kontrollü olarak yıkıldı.

Vatandaşlar, minarelerin artık bu şekilde uzun olarak yapılmaması gerektiğini, ses sisteminin olmadığı dönemlerde müezzinin minareye çıkıp ezan okuduğunu ancak bugün merkezi sistem olduğundan dolayı bu tür yüksek minarelerin yapılmamasının daha uygun olacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 28.03.2023 18:45
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Kahramanmaraş’ta Depremde Hasar Alan Minareler Yıkılıyor!
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