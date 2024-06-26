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Kahramanmaraş’ta depremzedeler, milli maç coşkusunu dev ekranda yaşayacak

Onikişubat Belediyesi, depremzedelere moral desteği sağlamak amacıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’ın heyecan dolu mücadelesini Galatarasay Nef Konteyner Kenti’nde dev ekrana taşıyor. Depremzedeler, konteyner kentte kurulan dev ekranla Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım’a destek verecek.

Kahramanmaraş’ta depremzedeler, milli maç coşkusunu dev ekranda yaşayacak

Kahramanmaraş’ta depremzedeler, milli maç coşkusunu dev ekranda yaşayacak

Onikişubat Belediyesi, depremzedelere moral desteği sağlamak amacıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’ın heyecan dolu mücadelesini Galatarasay Nef Konteyner Kenti’nde dev ekrana taşıyor. Depremzedeler, konteyner kentte kurulan dev ekranla Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım’a destek verecek.

26 Haziran 2024 Çarşamba 14:00

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında tur için Çekya karşısına çıkıyor.

Onikişubat Belediyesi ise bu büyük karşılaşma öncesinde harekete geçerek Galatasaray Nef Konteyner Kenti’nde dev ekran kuruyor.

A Milli Takım’ın, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16’ya kalmak için bugün saat 22:00’da karşılaşacağı Çekya maçının keyfini depremzede taraftarlar hep birlikte yaşayacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın girişimiyle kurulacak olan dev ekranda maç izlemeye tüm taraftarlar davet edildi.

Tüm vatandaşların katılımına açık olan bu etkinlikte, depremzedeler ve vatandaşlar milli takımımızın mücadelesini büyük bir heyecanla takip edebilecek.

“Dayanışma ruhunu canlandıracak, depremzedelerimize moral vereceğiz”

Konuyla ilgili Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Ülkemizin milli gururu A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir mücadele sergiliyor. Bu önemli dönemde, Onikişubat olarak biz de milli takımımızı desteklemek için bir araya geliyoruz. Aynı zamanda depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek ve onlara moral vermek için böyle bir organizasyon düzenleyeceğiz.Galatasaray Nef Konteyner Kenti’ndekuracağımız dev ekran ile depremzedelerimiz ve taraftarlarımız, Çekya maçını birlikte izleyecek ve takımımıza destek olacaklar. Milli takımımızın maçını birlikte izleyerek hem dayanışma ruhunu canlandırmayı hem de keyifli anlar geçirmeyi hedefliyoruz.”

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