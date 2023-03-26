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Kahramanmaraş’ta depremzedelere saç bakımı!

Kahramanmaraş’ta öğrenciler depremzedelere saç bakım ve tıraş hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş’ta depremzedelere saç bakımı!

Kahramanmaraş’ta depremzedelere saç bakımı!

Kahramanmaraş’ta öğrenciler depremzedelere saç bakım ve tıraş hizmeti veriyor.

26 Mart 2023 Pazar 13:23

Onikişubat Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” kapsamında Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentleri rutin aralıklarla ziyaret ederek depremzede vatandaşlara saç bakım ve tıraş hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem öncesinde ayda bir defa olmak üzere huzurevleri, anaokulları ve rehabilitasyon merkezlerindeki öğrenci ve vatandaşlarımıza saç bakımı ve tıraş hizmeti veren Onikişubat Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitim Programı Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Erkek Kuaförlüğü Dalı öğrenci ve öğretmenleri, depremin ardından depremzede vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.

“Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” kapsamında Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentlerdeki vatandaşlarımıza hizmet veren öğrenci ve öğretmenler, geçtiğimiz günlerde Atasay Karaziyaret, Yahya Kemal ve TüvTürk çadır kentlerinde kalan vatandaşlarımızın saç bakım ve tıraşlarını gerçekleştirdi.

Depremzede vatandaşların hayatına dokunmaya çalışan öğrenci ve öğretmenler, depremin izlerinin bir an evvel silinmesi için gayretlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler.

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Kahramanmaraş’ta Depremzedelere Saç Bakımı!
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