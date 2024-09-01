Kahramanmaraş’ta dev altyapı projesi etaplar halinde ilerliyor!

6 Milyar TL’lik projeyle şehir merkezine; bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa edilecek. Ayrıca içme suyu depoları da yenilenecek.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında üstyapıdan ulaşıma, yeşil alandan sosyal tesislere tüm alanlarda yatırımlar hız kesmeden sürerken daha dayanıklı ve modern altyapı için de çalışmalar artarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan yaklaşık 12 Milyar TL’lik maddi kaynakla bir yandan deforme olan altyapı hatları yenilenirken bir yandan da yerleşim yerleri yeni hatlarına kavuşturuluyor. İlbank ve KASKİ iş birliğiyle hayata geçirilecek “Kahramanmaraş Merkez İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu” projesinde de önemli aşama kat edildi. Projenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı etaplarında gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirilmesi için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde paydaş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu’ndaki mahalle muhtarlarının yer aldığı toplantıda; KASKİ, İlbank ve müşavir firma yetkililerince katılımcılara projeye ilişkin bilgiler aktarıldı. İlbank destekleriyle 6 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında şehir merkezine; 450 km kanalizasyon, 520 km içmesuyu, 40 km yağmursuyu hattı inşa edilecek, 2 adet su deposu rehabilitasyonu yapılacak. Etaplar halinde yürütülecek projede ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yeni şebeke hatlarının imalatına başlanacak.