Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Kahramanmaraş’ta dev altyapı projesi etaplar halinde ilerliyor!

KASKİ ve İlbank iş birliğiyle şehir merkezinde hayata geçirilecek altyapı projelerinin yeni etaplarının değerlendirilmesi noktasında muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta dev altyapı projesi etaplar halinde ilerliyor!

Kahramanmaraş’ta dev altyapı projesi etaplar halinde ilerliyor!

KASKİ ve İlbank iş birliğiyle şehir merkezinde hayata geçirilecek altyapı projelerinin yeni etaplarının değerlendirilmesi noktasında muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

01 Eylül 2024 Pazar 08:22

6 Milyar TL’lik projeyle şehir merkezine; bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa edilecek. Ayrıca içme suyu depoları da yenilenecek.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında üstyapıdan ulaşıma, yeşil alandan sosyal tesislere tüm alanlarda yatırımlar hız kesmeden sürerken daha dayanıklı ve modern altyapı için de çalışmalar artarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan yaklaşık 12 Milyar TL’lik maddi kaynakla bir yandan deforme olan altyapı hatları yenilenirken bir yandan da yerleşim yerleri yeni hatlarına kavuşturuluyor. İlbank ve KASKİ iş birliğiyle hayata geçirilecek “Kahramanmaraş Merkez İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu” projesinde de önemli aşama kat edildi. Projenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı etaplarında gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirilmesi için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde paydaş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu’ndaki mahalle muhtarlarının yer aldığı toplantıda; KASKİ, İlbank ve müşavir firma yetkililerince katılımcılara projeye ilişkin bilgiler aktarıldı. İlbank destekleriyle 6 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında şehir merkezine; 450 km kanalizasyon, 520 km içmesuyu, 40 km yağmursuyu hattı inşa edilecek, 2 adet su deposu rehabilitasyonu yapılacak. Etaplar halinde yürütülecek projede ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yeni şebeke hatlarının imalatına başlanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Azerin Söyledi, Kafum Kırmızı Beyaza Büründü
Kahramanmaraş’ta Azerin Söyledi, Kafum Kırmızı Beyaza Büründü
Kahramanmaraş’ta Demir Korkuluklara Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta Demir Korkuluklara Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta Kadın Korosu, Fuarda Kulakların Pasını Sildi
Kahramanmaraş’ta Kadın Korosu, Fuarda Kulakların Pasını Sildi
Başkan Görgel: “Esnaflarımız için gayretimizi sürdürüyoruz”
Başkan Görgel: “Esnaflarımız için gayretimizi sürdürüyoruz”
Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber