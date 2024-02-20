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Kahramanmaraş’ta dev dolandırıcılık operasyon!

Kahramanmaraş ve İstanbul'da Bilişim Sistemlerine Girme ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta dev dolandırıcılık operasyon!

Kahramanmaraş’ta dev dolandırıcılık operasyon!

Kahramanmaraş ve İstanbul'da Bilişim Sistemlerine Girme ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

20 Şubat 2024 Salı 14:25

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonda, kendilerini müşteri hizmetleri olarak tanıtarak vatandaşların telefonlarına gelen kodları alarak WhatsApp uygulamalarını ele geçiren ve telefon rehberlerinde bulunan kişilere para talebinde bulunan 9 şahıs tespit edildi.

30.000.000 TL dolandırıcılık operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, 9 şüpheli çok sayıda dijital materyal, yabancı uyruklu şahıslara ait birçok sim kart, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer 8 şüpheli tutuklandı.

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Kahramanmaraş’ta Dev Dolandırıcılık Operasyon!
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