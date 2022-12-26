Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek Kimliğini Edebiyatı Yansıtır”
Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek...
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’ Konusunu Ele Aldı
Usta Kalemler ‘Edebiyat Düşüncenin Neresinde?’...
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde...
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!

Kahramanmaraş’ta dev hindiler pazarda boy gösterdi!

Kahramanmaraş'ta yaylalarda yetiştirilen dev hindiler pazara indirildi.

Kahramanmaraş’ta dev hindiler pazarda boy gösterdi!

Kahramanmaraş’ta dev hindiler pazarda boy gösterdi!

Kahramanmaraş'ta yaylalarda yetiştirilen dev hindiler pazara indirildi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:24

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yılbaşı öncesi hindiler, Canlı Hayvan Pazarında görücüye çıktı.

8-17 kiloluk hindiler 500 ile 700 Lira arası fiyata satılıyor. Dişi hindiler 500'den satışa sunulurken, seçme erkekler ise 700 liradan alıcı buluyor.

Temizlemesine de kendileri yapan üreticiler, hijyen bir şekilde temizledikleri hindiden 50 lira ek ücret talep ediyorlar.

Kahramanmaraş'ın genel itibariyle yılbaşı eylence kültürünün olmaması nedeniyle hindi pazarı da gelişmedi.

Satışların azlığından yakınan 63 yaşındaki hindi yetiştiricisi Hacı Bayram Dağlı, hindilerin kendisine 500 liraya mal olduğunu, karda gözünün olmayıp yılbaşından önce hindileri satmak için mücadele verdikleri söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Dev Hindiler Pazarda Boy Gösterdi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji’den Kahramanmaraş ve 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Meteoroloji’den Kahramanmaraş ve 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Başkan Güngör, ‘Şiir ve edebiyatımızı tescil ettirmeyi hedefliyoruz’
Başkan Güngör, ‘Şiir ve edebiyatımızı tescil ettirmeyi hedefliyoruz’
Dulkadiroğlu’nun Gezi Uygulaması Gezede Turizm Ayrıntılarını Sunuyor
Dulkadiroğlu’nun Gezi Uygulaması Gezede Turizm Ayrıntılarını Sunuyor
Kahramanmaraş’ta şairler gönüllere dokundu! Baktagir müzik ziyafeti yaşattı
Kahramanmaraş’ta şairler gönüllere dokundu! Baktagir müzik ziyafeti yaşattı
Prof. Narlı, ‘Şiir ve edebiyat günleri markalaşıyor’
Prof. Narlı, ‘Şiir ve edebiyat günleri markalaşıyor’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber