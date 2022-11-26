Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni...
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye...
EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!
EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!
Başkan Mahçiçek, vefatının 100’üncü yıldönümünde Sütçü İmam’ı andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 100’üncü yıldönümünde...
Prof. Ay: “O, Aklın ve Gönlün Muallimidir”
Prof. Ay: “O, Aklın ve...

Kahramanmaraş’ta devlet desteğiyle güzellik merkezi açan kadın 256 kişiyi iş sahibi yaptı!

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle güzellik merkezi açan ve 8 yılda 9 şubeye ulaşan girişimci Seher Başaran, 256 kişiyi iş sahibi yaptı.

Kahramanmaraş’ta devlet desteğiyle güzellik merkezi açan kadın 256 kişiyi iş sahibi yaptı!

Kahramanmaraş’ta devlet desteğiyle güzellik merkezi açan kadın 256 kişiyi iş sahibi yaptı!

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle güzellik merkezi açan ve 8 yılda 9 şubeye ulaşan girişimci Seher Başaran, 256 kişiyi iş sahibi yaptı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 14:04

Kentteki bir işletmede uzun süre güzellik uzmanı olarak çalışan, evli ve 3 çocuk annesi Başaran, bir süre sonra güzellik merkezi kurmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kurslarına 8 yıl önce katılan Başaran, belgesini aldıktan sonra KOSGEB'den 50 bin lira cihaz, 50 bin lira da kira ve personel desteği ile güzellik merkezi açtı.

Zaman içerisinde işlerini büyüten ve bugün 7'si Kahramanmaraş'ta, 2'si Gaziantep'te olmak üzere 9 şubede müşterilerine hizmet veren Başaran, işletmelerinde 256 kişiyi istihdam ediyor.

Başaran, AA muhabirine, devlet desteğinin başarısını tetiklediğini anlattı.

Çocuklarının rızkı için yola çıktığını dile getiren Başaran, işlerinin çok güzel gittiğini, personel sayısını artırdığını, işletme sayısını çoğalttığını ve devamında markalı bayilik (franchising) almak isteyenlerin kendisine geldiğini aktardı.

Güzellik merkezinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezinin de bulunduğunu anlatan Başaran, burada yetiştirdikleri öğrencileri sektöre kazandırdıklarını belirtti.

Öğrencilerinin bir kısmının yanında çalıştığını, bir kısmının da farklı merkezlerde işe girdiğini dile getiren Başaran, kendi güzellik merkezini açmak isteyen kadın girişimcilerle tecrübelerini paylaştığını, onları yönlendirdiğini söyledi.

- Sevdiği işi yapmak başarıyı getirdi

Başaran, işlerin büyümesinin ve müşterilerden gelen talebin artmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade ederek, "Bir işte başarılı olmak istiyorsanız sevdiğiniz işi yapmalısınız. Bir insan sevdiği işi yapıyorsa zaten gerisinin geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek de kurum olarak girişimcilere yönelik destek programlarının devam ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Özellikle de kadın girişimciler, ilimizin kalkınması için önemli bir konu. Bu kapsamda 8 yıl önce desteklediğimiz Seher Başaran da bizden aldığı destek sonrasında 9 şube açmış ve 200'ün üzerinde istihdam sağlıyor. Bunları duymak bizleri çok memnun ediyor."

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Devlet Desteğiyle Güzellik Merkezi Açan Kadın 256 Kişiyi Iş Sahibi Yaptı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Okumuş Yılın Öğretmeni Seçildi
Osman Okumuş Yılın Öğretmeni Seçildi
Yardımcıoğlu Kahramanmaraş uçak seferinin iptal edilmesine tepki gösterdi!
Yardımcıoğlu Kahramanmaraş uçak seferinin iptal edilmesine tepki gösterdi!
Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme
Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme
Başkan Mahçiçek, Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarıdır
Başkan Mahçiçek, Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarıdır
Deva Partililer Kadına Şiddete Karşı Sokakta
Deva Partililer Kadına Şiddete Karşı Sokakta

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber