Kahramanmaraş’ta devlet desteğiyle güzellik merkezi açan kadın 256 kişiyi iş sahibi yaptı!

Kentteki bir işletmede uzun süre güzellik uzmanı olarak çalışan, evli ve 3 çocuk annesi Başaran, bir süre sonra güzellik merkezi kurmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kurslarına 8 yıl önce katılan Başaran, belgesini aldıktan sonra KOSGEB'den 50 bin lira cihaz, 50 bin lira da kira ve personel desteği ile güzellik merkezi açtı.

Zaman içerisinde işlerini büyüten ve bugün 7'si Kahramanmaraş'ta, 2'si Gaziantep'te olmak üzere 9 şubede müşterilerine hizmet veren Başaran, işletmelerinde 256 kişiyi istihdam ediyor.

Başaran, AA muhabirine, devlet desteğinin başarısını tetiklediğini anlattı.

Çocuklarının rızkı için yola çıktığını dile getiren Başaran, işlerinin çok güzel gittiğini, personel sayısını artırdığını, işletme sayısını çoğalttığını ve devamında markalı bayilik (franchising) almak isteyenlerin kendisine geldiğini aktardı.

Güzellik merkezinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezinin de bulunduğunu anlatan Başaran, burada yetiştirdikleri öğrencileri sektöre kazandırdıklarını belirtti.

Öğrencilerinin bir kısmının yanında çalıştığını, bir kısmının da farklı merkezlerde işe girdiğini dile getiren Başaran, kendi güzellik merkezini açmak isteyen kadın girişimcilerle tecrübelerini paylaştığını, onları yönlendirdiğini söyledi.

- Sevdiği işi yapmak başarıyı getirdi

Başaran, işlerin büyümesinin ve müşterilerden gelen talebin artmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade ederek, "Bir işte başarılı olmak istiyorsanız sevdiğiniz işi yapmalısınız. Bir insan sevdiği işi yapıyorsa zaten gerisinin geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek de kurum olarak girişimcilere yönelik destek programlarının devam ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Özellikle de kadın girişimciler, ilimizin kalkınması için önemli bir konu. Bu kapsamda 8 yıl önce desteklediğimiz Seher Başaran da bizden aldığı destek sonrasında 9 şube açmış ve 200'ün üzerinde istihdam sağlıyor. Bunları duymak bizleri çok memnun ediyor."