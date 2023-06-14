Kahramanmaraş’ta Divanlı Geçici Çarşısı’nda İş Yerleri Esnafa Teslim Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici esnaf çarşıları kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde oluşturulan 16 geçici iş yerinin esnaflara tahsisi için kura çekilişi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün katılımıyla Divanlı Mahalle Muhtarlığı’nda gerçekleştirilen kura çekimiyle geçici esnaf çarşısında hak sahibi olacak esnaflar belirlendi. Geçici iş yerlerinin ticari faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında çok önemli olduğunu belirten esnaflar ve Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan, desteklerinden dolayı Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Hedefimizi Tamamlama Oranımız Yüzde 91

Geçici esnaf çarşılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Deprem sonrası hayatın normale dönmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken bir yandan da kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası devam ediyor. Süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Esnafımızı rahatlatmak için ilimiz genelinde planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591 adedi tamamlandı ve teslim edildi. Şehir merkezimizde 2 bin 436 geçici iş yeri planlandı, bunun 2 bin 222’si bitirildi ve hizmete sunuldu. Burada hedefimizi tamamlama oranımız yüzde 91. AFAD ve kardeş belediyelerimizin de destekleriyle bu süreci yürütüyoruz. Geçici iş yerlerinde esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi bizlere mutluluk veriyor. İhtiyaç halinde yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Bugün de Divanlı Mahallemizde oluşturduğumuz geçici çarşımızda 16 esnafımıza kura ile iş yerlerini teslim ediyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Mikrobölgelemede Sona Gelindi

Şehrin imarı noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Şehrimizin imar ve planlaması noktasında ciddi bir aşama kat edildi. Mikrobölgeleme çalışmalarında sona gelindi. Akabinde de imar revizyonunu gerçekleştireceğiz. İnşallah bu aşamalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Zeminin durumuna göre yapılaşmaya karar verilecek. Şehrimiz genelinde kentsel dönüşüm gerektiren alanlarda da çalışmalar devam edecek” ifadelerini kullandı.