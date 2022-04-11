Kahramanmaraş’ta doğa ve fen okulu hızla yükseliyor

Betonarme ve lambri montajı tamamlanan yapıda çatı kaplama çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Arslanbey Mesire alanında yapımına başlanan Doğa ve Fen Okulu projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Arslanbey Mesire Alanı’nda 160 metrekare alan üzerine konumlandırılan yapıda, 3 adet derslik ve ahşap atölyeleri yer alacak. Şehrin gözde rekreasyon alanlarından olan Arslanbey Mesire alanına inşa edilen okulda öğrencilere doğayla iç içe bir şekilde Organik Tarım, Gözlem, Doğadaki Dostlarımız, Ekolojik Okuryazarlık, Doğada Sanat, Oryantiring ve Macera atölyelerinde çeşitli dersler verilecek.

Öğrencilerin Hizmetine Sunacağız

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Doğa ve Fen Okulu’nda devam eden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Doğa ve Fen Okulu’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Temel kazı, demir bağlama, betonarme ve lambri montajı tamamlanan yapıda çatı kaplama çalışmaları ve WC inşaatı devam ediyor. Arslanbey Mesire alanında hayata geçirilen Doğa ve Fen Okulu projemizi kısa süre içerisinde tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.