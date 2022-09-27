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Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
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Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Arslanbey Mesire Alanı’nda başlattığı Doğa ve Fen Okulu projesinde çalışmalar tamamlanıyor. Öğrencilere ekolojik bilinç kazandıracak projenin, kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor

Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Arslanbey Mesire Alanı’nda başlattığı Doğa ve Fen Okulu projesinde çalışmalar tamamlanıyor. Öğrencilere ekolojik bilinç kazandıracak projenin, kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor.

27 Eylül 2022 Salı 12:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik önemli bir projesinde daha çalışmaları tamamlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Arslanbey Mesire Alanı'nda yapımına başlanan Doğa ve Fen Okulu projesinde derslikler, atölyeler ve ortak kullanım alanlarının inşası tamamlandı. 160 metrekare alan üzerine konumlandırılan yapıda, çevre düzenlemesi ve montaj uygulamaları ise devam ediyor. Kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınması hedeflenen proje, öğrencilere tabiatla buluşma imkânı sunacak.

Ekolojik Bilinç Kazanacaklar

Şehrin uğrak rekreasyon alanlarından olan Arslanbey Mesire Alanı’na inşa edilen okulda öğrencilere ekolojik bilinç kazandırılması hedefleniyor. Tabiatla iç içe olacak 3 dersliğe ve ahşap atölyelere sahip okulda; Organik Tarım, Gözlem, Doğadaki Dostlarımız, Ekolojik Okuryazarlık, Doğada Sanat, Oryantiring ve Macera dallarında çeşitli dersler verilecek.

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Kahramanmaraş’ta Doğa Ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
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