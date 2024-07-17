Kahramanmaraş’ta doğa yürüyüşleri başlıyor!

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde sporu teşvik etmek için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin vatandaşları şehrin güzellikleriyle buluşturduğu Doğa Yürüyüşleri kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Araştırma Kulübü iş birliğiyle 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek yürüyüşün yeni rotası Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi kırsalında bulunan Galgamaç Şelalesi olacak. Mavi ve yeşilin ahenkle buluştuğu bölgede katılımcılar hem spor yapacak hem de doğanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkaracak. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı etkinliğe başvurular 18 Temmuz Perşembe günü saat 12.00 itibariyle Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin doğal güzelliklerine ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.