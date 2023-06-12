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Kahramanmaraş’ta doğaseverler andırın Se Yaylası’nda buluştu!

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası şehrin doğal güzelliklerinden Andırın Se Yaylası oldu. Farklı yaş grubundan toplamda 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler 7 kilometrelik mesafe kat etti.

Kahramanmaraş’ta doğaseverler andırın Se Yaylası’nda buluştu!

Kahramanmaraş’ta doğaseverler andırın Se Yaylası’nda buluştu!

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası şehrin doğal güzelliklerinden Andırın Se Yaylası oldu. Farklı yaş grubundan toplamda 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler 7 kilometrelik mesafe kat etti.

12 Haziran 2023 Pazartesi 16:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Doğa Yürüyüşleri’ etkinliğinde vatandaşları şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda rutin olarak düzenlenen Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası Andırın Se Yaylası oldu. Farklı yaş grubundan toplamda 120 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğa tutkunları 7 kilometrelik mesafe kat etti. Katılımcılar, doğal manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Andırın Se Yaylası’nda bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın, temiz havanın ve manzaranın tadını çıkardı.Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten doğaseverler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Doğa Yürüyüşleri etkinliğinin doğa tutkunlarıyla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Son Güncelleme: 12.06.2023 18:10
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Kahramanmaraş’ta Doğaseverler Andırın Se Yaylası’nda Buluştu!
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