Kahramanmaraş’ta doğaseverler andırın Se Yaylası’nda buluştu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Doğa Yürüyüşleri’ etkinliğinde vatandaşları şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda rutin olarak düzenlenen Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası Andırın Se Yaylası oldu. Farklı yaş grubundan toplamda 120 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğa tutkunları 7 kilometrelik mesafe kat etti. Katılımcılar, doğal manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Andırın Se Yaylası’nda bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın, temiz havanın ve manzaranın tadını çıkardı.Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten doğaseverler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Doğa Yürüyüşleri etkinliğinin doğa tutkunlarıyla buluşmaya devam edeceği belirtildi.