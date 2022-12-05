Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...

Kahramanmaraş’ta Doğu Türkistan tepkisi!

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Kahramanmaraş İl Başkanlığı Doğu Türkistan’da zulme uğrayan halk için Ulu cami önünde basın açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş’ta Doğu Türkistan tepkisi!

Kahramanmaraş’ta Doğu Türkistan tepkisi!

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Kahramanmaraş İl Başkanlığı Doğu Türkistan’da zulme uğrayan halk için Ulu cami önünde basın açıklamasında bulundu.

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:37

Ülke gündeminde sokak hayvanları kadar yer almayan görmezden gelinen, Doğu Türkistan’daki zulmü haykırmak adına bir araya gelen Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı zulme karşı sessiz kalmayacaklarını basın açıklaması yaparak duyurdu.

Basın açıklamasında Zalim Çin, Doğu Türkistan’da zulümlerini giderek artırmakta ve Doğu Türkistan’da kardeşlerimizi, soydaşlarımızı tarumar etmektedirler. Daha önce aile projesi adı altında erkeklerini nazi kamplarına, işkencehanelerine alarak her eve bir Çinli erkek yerleştirilmişti. Namuslarımız Çinli erkeklere peşkeş çekilmişti. Şimdi salgın hastalık bahanesi ile yine soydaşlarımız evlerine hapsedilmekte, açlık ve susuzlukla ölüme terkedilmektedir. Birkaç gün önce evlerinin kapılarına kaynak vurulduğu için 44 soydaşımız evlerinden çıkamadıkları için çıkan yangında canice katledilmiştir.

Doğu Türkistan’da Zulüm olduğu soykırım olduğu apaçık ortadadır. Hz. Ali (r.a) Şöyle buyurdu; bir zulmü engellemiyorsanız en azından onu duyurun. İşte burada dünyaya haykırıyoruz. Doğu Türkistan’da kardeşlerimize, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza zulmediliyor. Namuslarımız tarumar ediliyor. Sözde insan haklarına duyarlı ülkeler neden sesiniz çıkmıyor. Oradaki kardeşlerimiz 21. Yüzyılda adeta ortaçağ karanlığını yaşarken bu zulmü neden görmezden geliyorsunuz.

İslam coğrafyası, Doğu Türkistan kan ağlıyor. Dünya yıllardır sadece izliyor, hani nerede insan hakları hani birleşmiş milletler insan hakları beyannamesinde yerine getirilmesi gerekli olan ancak söz konusu Türkler ve Müslümanlar olduğunda ırkçılık yaparak asimilasyona uğramış maddeler. Rusya- AB ile bilmem ne ile ne iş yapar kader ortaklığına soyunan Arap devletleri, Arap liderleri ümmet ümmet diye haykırırken “ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM” dediği için şehit edilen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerini neden duymuyor.

Öte yandan bir serçenin kanadı kırılsa ayaklanan dünya, aç ve susuz kaldığı için çırpınarak can veren kardeşlerimizi neden konuşmuyor. Müslüman oldukları için daha el kadar sabilerin üzerinde sigara söndüren ve onlara tecavüz ederek öldüren Çinlilere neden sessiz kalınıyor.

Her burjuva çocuğun arkasında koşturan çocuk hakları savunucusu UNİCEF Doğu Türkistan’da çocuklar, bebekler katlediliyor, sizin sesiniz niye çıkmıyor.

Bu zulme sessiz kalırsak, bu zulmü görmezden gelirsek, Doğu Türkistan’da akan bir damla Müslüman kanının hesabını öbür tarafta cenabı Allah’a hiçbirimiz veremeyiz.

Türk ve İslam coğrafyaları bugün kan ağlıyor. Bugün kimse onları konuşmuyor ve unutmuş olabilir. Susmayacağız. Zulüm nereden gelirse gelsin haykıracağız.

“Ey Çin, Sen Zalimsin” dediğimiz gibi yine diyeceğiz.

Birkaç gün önce Çin büyük elçiliği önünde eylem yapmak isteyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize uygulanan muameleyi kınıyor ve onları sınır dışı etmekle tehdit eden emniyet amirini kınıyorum. Doğu Türkistan’ı dert edinerek bizleri yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Doğu Türkistan Tepkisi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı Mehmet Ali Yüce Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili oldu
Kahramanmaraşlı Mehmet Ali Yüce Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili oldu
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
Kahramanmaraş’ta Aksu Köprüsü'nü çöplüğe çevirdiler!
Kahramanmaraş’ta Aksu Köprüsü'nü çöplüğe çevirdiler!
Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Erkenez’e Sosyal Tesis
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber