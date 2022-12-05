Kahramanmaraş’ta Doğu Türkistan tepkisi!

Ülke gündeminde sokak hayvanları kadar yer almayan görmezden gelinen, Doğu Türkistan’daki zulmü haykırmak adına bir araya gelen Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı zulme karşı sessiz kalmayacaklarını basın açıklaması yaparak duyurdu.

Basın açıklamasında Zalim Çin, Doğu Türkistan’da zulümlerini giderek artırmakta ve Doğu Türkistan’da kardeşlerimizi, soydaşlarımızı tarumar etmektedirler. Daha önce aile projesi adı altında erkeklerini nazi kamplarına, işkencehanelerine alarak her eve bir Çinli erkek yerleştirilmişti. Namuslarımız Çinli erkeklere peşkeş çekilmişti. Şimdi salgın hastalık bahanesi ile yine soydaşlarımız evlerine hapsedilmekte, açlık ve susuzlukla ölüme terkedilmektedir. Birkaç gün önce evlerinin kapılarına kaynak vurulduğu için 44 soydaşımız evlerinden çıkamadıkları için çıkan yangında canice katledilmiştir.

Doğu Türkistan’da Zulüm olduğu soykırım olduğu apaçık ortadadır. Hz. Ali (r.a) Şöyle buyurdu; bir zulmü engellemiyorsanız en azından onu duyurun. İşte burada dünyaya haykırıyoruz. Doğu Türkistan’da kardeşlerimize, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza zulmediliyor. Namuslarımız tarumar ediliyor. Sözde insan haklarına duyarlı ülkeler neden sesiniz çıkmıyor. Oradaki kardeşlerimiz 21. Yüzyılda adeta ortaçağ karanlığını yaşarken bu zulmü neden görmezden geliyorsunuz.

İslam coğrafyası, Doğu Türkistan kan ağlıyor. Dünya yıllardır sadece izliyor, hani nerede insan hakları hani birleşmiş milletler insan hakları beyannamesinde yerine getirilmesi gerekli olan ancak söz konusu Türkler ve Müslümanlar olduğunda ırkçılık yaparak asimilasyona uğramış maddeler. Rusya- AB ile bilmem ne ile ne iş yapar kader ortaklığına soyunan Arap devletleri, Arap liderleri ümmet ümmet diye haykırırken “ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM” dediği için şehit edilen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerini neden duymuyor.

Öte yandan bir serçenin kanadı kırılsa ayaklanan dünya, aç ve susuz kaldığı için çırpınarak can veren kardeşlerimizi neden konuşmuyor. Müslüman oldukları için daha el kadar sabilerin üzerinde sigara söndüren ve onlara tecavüz ederek öldüren Çinlilere neden sessiz kalınıyor.

Her burjuva çocuğun arkasında koşturan çocuk hakları savunucusu UNİCEF Doğu Türkistan’da çocuklar, bebekler katlediliyor, sizin sesiniz niye çıkmıyor.

Bu zulme sessiz kalırsak, bu zulmü görmezden gelirsek, Doğu Türkistan’da akan bir damla Müslüman kanının hesabını öbür tarafta cenabı Allah’a hiçbirimiz veremeyiz.

Türk ve İslam coğrafyaları bugün kan ağlıyor. Bugün kimse onları konuşmuyor ve unutmuş olabilir. Susmayacağız. Zulüm nereden gelirse gelsin haykıracağız.

“Ey Çin, Sen Zalimsin” dediğimiz gibi yine diyeceğiz.

Birkaç gün önce Çin büyük elçiliği önünde eylem yapmak isteyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize uygulanan muameleyi kınıyor ve onları sınır dışı etmekle tehdit eden emniyet amirini kınıyorum. Doğu Türkistan’ı dert edinerek bizleri yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum.