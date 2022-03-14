Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Edinilen bilgiye göre, Andırın, Ekinözü, Nurhak ilçelerinin tamamında, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde yoğun kar yağışı olan bölgelerde 14 Mart 2022 (bugün) okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Kent genelinde yaklaşık 125 kırsal mahalle yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu öğrenilirken, Kahramanmaraş-Kayseri yolunda trafik ekipleri, uzun araçların geçişine izin vermiyor.

Şuana kadar tatil olduğu açıklanan okulların isimleri şöyle:

Dulkadiroğlu İlçesinde; Baydemirli İlkokulu, Baydemirli Ortaokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf Kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu, Başdervişli Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu, Beşenli Ortaokulu, Bulanık İlkokulu, Bulanık Ortaokulu'nda, ayrıca temel eğitim ve ortaöğretimde Kartal, Söğütlü, Davutlar, Doğanlı Karahasan, Demirciler, Yenioba ve Kuruçay Mahallelerinden taşıma ile gelen öğrenciler için 14 Mart 2022 Pazartesi günü yüz yüze eğitim-öğretime ara verildi.