Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...

Kahramanmaraş’ta Elif Ana Türbesi’nde Muharrem ayı etkinliği!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yer alan Cennetpınarı Mahallesindeki Elif Ana Türbesi’nde, Muharrem ayını anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, yurt dışından ve çevre illerden gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla zenginleştirildi.

Kahramanmaraş’ta Elif Ana Türbesi’nde Muharrem ayı etkinliği!

Kahramanmaraş’ta Elif Ana Türbesi’nde Muharrem ayı etkinliği!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yer alan Cennetpınarı Mahallesindeki Elif Ana Türbesi’nde, Muharrem ayını anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, yurt dışından ve çevre illerden gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla zenginleştirildi.

07 Ağustos 2024 Çarşamba 11:06

Alevi Kültür Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Elif Ana'nın türbesi başında dualar edilerek ona saygı duruşunda bulunuldu. Yoğun katılımın görüldüğü programda, dualarla hazırlanan yemekler ikram edildi.

Eşitlik ve kardeşlik duygusuyla bir araya gelen Alevi vatandaşlar, etkinlik sırasında semah gösterisi, bağlama ritüeli ve yemek ikramları gibi çeşitli aktivitelerle bir araya geldiler. Katılımcılar, Horasan erenleri, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre, Taptuk Emre ve Kaygusuz Abdal gibi önemli şahsiyetlerin irfan geleneğini yaşatmanın önemine vurgu yaptılar.

Etkinlik sabah erken saatlerde başladı; ziyaretçiler Elif Ana’nın kabri başında dua ederek, dileklerini ilettiler. Bu anlamlı etkinlik, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak ve gelenekleri sürdürmek amacıyla düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Elif Ana Türbesi’nde Muharrem Ayı Etkinliği!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu güreş festivaline hazırlanıyor!
Dulkadiroğlu güreş festivaline hazırlanıyor!
Kahramanmaraş’ta Ilıca sokakları yıkandı!
Kahramanmaraş’ta Ilıca sokakları yıkandı!
Kahramanmaraş’ta 1,3 milyar TL’lik altyapı projesinde yeni etap başlıyor
Kahramanmaraş’ta 1,3 milyar TL’lik altyapı projesinde yeni etap başlıyor
Kahramanmaraş’ta suya yine zam geldi!
Kahramanmaraş’ta suya yine zam geldi!
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber