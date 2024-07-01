Kahramanmaraş’ta emniyet müdürlüğü suçlulara göz açtırmıyor

Operasyon sırasında ele geçirilen suç unsurları dikkat çekti. Emniyet güçleri, 18,1 gram metamfetamin, 13,18 gram esrar, 79,23 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 115 adet sentetik ecza, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Trafik ekipleri de çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara yönelik yapılan denetimlerde, 169 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 46 araca abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini belirtti.