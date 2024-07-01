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Kahramanmaraş’ta emniyet müdürlüğü suçlulara göz açtırmıyor

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılara imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 109 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık yapan 28 kişi olmak üzere toplamda 141 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 72’si tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta emniyet müdürlüğü suçlulara göz açtırmıyor

Kahramanmaraş’ta emniyet müdürlüğü suçlulara göz açtırmıyor

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılara imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 109 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık yapan 28 kişi olmak üzere toplamda 141 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 72’si tutuklandı.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 12:41

Operasyon sırasında ele geçirilen suç unsurları dikkat çekti. Emniyet güçleri, 18,1 gram metamfetamin, 13,18 gram esrar, 79,23 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 115 adet sentetik ecza, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Trafik ekipleri de çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara yönelik yapılan denetimlerde, 169 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 46 araca abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü Suçlulara Göz Açtırmıyor
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