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Kahramanmaraş’ta Emre Fel Rüzgârı Esti

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda müziğin sevilen ismi ünlü sanatçı Emre Fel, sahne aldı. Müzikseverler, Emre Fel’in birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenirken, fuar alanı da adeta festival havasına büründü.

Kahramanmaraş’ta Emre Fel Rüzgârı Esti

Kahramanmaraş’ta Emre Fel Rüzgârı Esti

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda müziğin sevilen ismi ünlü sanatçı Emre Fel, sahne aldı. Müzikseverler, Emre Fel’in birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenirken, fuar alanı da adeta festival havasına büründü.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:02

Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve uzun bir aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden vatandaşlarla buluşturulan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, muhteşem bir konserle devam etti. Sevilen sanatçı Emre Fel, geniş repertuarı ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.KAFUM Fuar Alanında düzenlenen konserde Emre Fel, sevilen şarkılarının yanı sıra dillere pelesenk olmuş birbirinden değerliparçalarıda seslendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde enerjisiyle izleyicileri coşturan Emre Fel, müzikseverlerden yoğun alkış aldı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar da; Senden Güzeli Mi Var, Sana El Pençe Durmam, Veda Türküsü, Merhabalar, Rüya, Yine Beni Sev, Yar Bensiz, Ele Güne Karşı ve Gül Pembe gibi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek geceye renk kattı. Katılımcılar, Emre Fel’in birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenirken, fuar alanı da adeta festival havasına büründü.

“Kahramanmaraş’ta Olmak Mutluluk Verici”

Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Emre Fel, “6 Şubat’ın ardından hep birlikte çok zor günler geçirdik. Uzaktan da olsa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık, depremzedelerin acılarını paylaştık. Bugün de Kahramanmaraş’ta konser veriyoruz. Çok büyük bir kalabalık var. Burada olmak mutluluk verici. Gönülleri bir nebze de olsa ferahlatabilirsek ne mutlu bize. Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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