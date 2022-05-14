Kahramanmaraş’ta Engelliler Haftası Kutlandı

Demokrasi Meydanı üst geçit mevkiinden Atatürk Büstüne kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliğe, Kahramanmaraş Vali Vekili Rıza Gençoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, özel gereksinimli bireyler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan Başkan Güngör, “Biz engelli kardeşlerimizin ve kıymetli ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Amacımız sosyal hizmetler ve toplumsal yaşama katılım noktasında engellilerimizin sorunlarını bir bir tespit edip bunlara yönelik çözüm üretmek ve bunları da hayata geçirmektir” dedi.

“Herkes bir engelli adayı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılmalarını desteklemek, onların hayatını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri tüm zorlukları ortadan kaldırmak hepimizin görev ve sorumluluğu olmalıdır. Biz, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, insan odaklı politikalarla engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm sosyal ve fiziki engelleri kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin üreten, bağımsız bireyler olarak spordan sanata, sosyal hayatın tüm alanlarında etkin şekilde yer almalarını arzu ediyoruz. Biz engelli kardeşlerimizin ve kıymetli ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Amacımız sosyal hizmetler ve toplumsal yaşama katılım noktasında engellilerimizin sorunlarını bir bir tespit edip bunlara yönelik çözüm üretmek ve bunları da hayata geçirmektir” diye konuştu.

Etkinlik, meydana kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.