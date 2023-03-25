Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Kahramanmaraş’ta enkazdan 47 gün sonra mucize çıktı!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 47 gün sonra enkazdan mucize çıktı.

Kahramanmaraş’ta enkazdan 47 gün sonra mucize çıktı!

Kahramanmaraş’ta enkazdan 47 gün sonra mucize çıktı!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 47 gün sonra enkazdan mucize çıktı.

25 Mart 2023 Cumartesi 13:42

Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük deprem felakati sonrası enkaz altında kalan keçi tam 47 gün sonra enkazdan sağ çıktı.

Deprem, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesin’de de büyük yıkıma yola açtı. Şehit Adil Kozanoğlu sokakta bulunan bir ev yıkıldı. Evin altında bulunan bir keçide enkazda kaldı.

Keçinin sahibi depremin 3’üncü günü bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi nncak olmusuz yanıt aldı.

Depremden 47 gün sonra bölgeye bu kez enkaz kaldırmak için iş makineleri geldi. Ekipler, evin beton bloklarını kaldırken, enkazda oluşan yaşam üçgeninde hayatta kalan keçiyi ayaklanarak dışarı çıktı.

Keçinin, bir mucize eseri, aç susuz olarak depremden tam 47 gün sonra kurtulması iş makinesi operatörü ve keçinin sahibinde büyük şaşkınlığa neden oldu.

Son Güncelleme: 25.03.2023 13:45
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Enkazdan 47 Gün Sonra Mucize çıktı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Selim Kütükçü aday adayı oldu!
Yavuz Selim Kütükçü aday adayı oldu!
Alpedo, 6 Noktada İftar Paylaşım Noktaları Kurdu
Alpedo, 6 Noktada İftar Paylaşım Noktaları Kurdu
Vali Akkoyun İlk İftarını Vatandaşlarla Yaptı
Vali Akkoyun İlk İftarını Vatandaşlarla Yaptı
Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”
Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”
Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti!
Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber