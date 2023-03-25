Kahramanmaraş’ta enkazdan 47 gün sonra mucize çıktı!

Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük deprem felakati sonrası enkaz altında kalan keçi tam 47 gün sonra enkazdan sağ çıktı.

Deprem, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesin’de de büyük yıkıma yola açtı. Şehit Adil Kozanoğlu sokakta bulunan bir ev yıkıldı. Evin altında bulunan bir keçide enkazda kaldı.

Keçinin sahibi depremin 3’üncü günü bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi nncak olmusuz yanıt aldı.

Depremden 47 gün sonra bölgeye bu kez enkaz kaldırmak için iş makineleri geldi. Ekipler, evin beton bloklarını kaldırken, enkazda oluşan yaşam üçgeninde hayatta kalan keçiyi ayaklanarak dışarı çıktı.

Keçinin, bir mucize eseri, aç susuz olarak depremden tam 47 gün sonra kurtulması iş makinesi operatörü ve keçinin sahibinde büyük şaşkınlığa neden oldu.