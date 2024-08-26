Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Kahramanmaraş’ta Eski İtfaiye Parkı Yenileniyor

Dulkadiroğlu’nun önemli simgelerinden biri olan Eski İtfaiye Parkı, yenileme çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.

Kahramanmaraş’ta Eski İtfaiye Parkı Yenileniyor

Kahramanmaraş’ta Eski İtfaiye Parkı Yenileniyor

Dulkadiroğlu’nun önemli simgelerinden biri olan Eski İtfaiye Parkı, yenileme çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:58

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin önemli simgelerinden biri olan Eski İtfaiye Parkı’nda başlatılan yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Akpınar, parkın daha ferah ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:“Dulkadiroğlu’nun kalbinde yer alan Eski İtfaiye Parkı, uzun yıllardır vatandaşlarımıza hizmet veren önemli bir alandı.

Ancak zamanla ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen bu parkımızda, hemşehrilerimize daha modern ve kullanışlı bir yeşil alan sunmak amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Bu proje ile birlikte, parkımızı Dulkadiroğlu halkının dinlenip huzur bulacağı, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği bir yaşam merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yenileme çalışmalarımız kapsamında, yeşil alanları artırarak çevreye duyarlı bir düzenleme yapıyoruz. Geniş yürüyüş yolları, modern çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve etkinlik alanları ile vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir park tasarlıyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Eski İtfaiye Parkı Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Görgel, “Şehrimize atıcılık alanında yeni tesisler kazandıracağız”
Başkan Görgel, “Şehrimize atıcılık alanında yeni tesisler kazandıracağız”
Kahramanmaraş’ta 66 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta 66 kişi yakalandı
Ak Parti Onikişubat ilçe başkanı Mücahit Kara, görevinden istifa etti!
Ak Parti Onikişubat ilçe başkanı Mücahit Kara, görevinden istifa etti!
Kahramanmaraş’ta Ülkü ocaklarında görev değişimi!
Kahramanmaraş’ta Ülkü ocaklarında görev değişimi!
Onikişubat Belediyesi, Sağanağın İzlerini Silmek İçin 7/24 Çalışıyor
Onikişubat Belediyesi, Sağanağın İzlerini Silmek İçin 7/24 Çalışıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber