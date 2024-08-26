Kahramanmaraş’ta Eski İtfaiye Parkı Yenileniyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin önemli simgelerinden biri olan Eski İtfaiye Parkı’nda başlatılan yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Akpınar, parkın daha ferah ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:“Dulkadiroğlu’nun kalbinde yer alan Eski İtfaiye Parkı, uzun yıllardır vatandaşlarımıza hizmet veren önemli bir alandı.

Ancak zamanla ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen bu parkımızda, hemşehrilerimize daha modern ve kullanışlı bir yeşil alan sunmak amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Bu proje ile birlikte, parkımızı Dulkadiroğlu halkının dinlenip huzur bulacağı, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği bir yaşam merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yenileme çalışmalarımız kapsamında, yeşil alanları artırarak çevreye duyarlı bir düzenleme yapıyoruz. Geniş yürüyüş yolları, modern çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve etkinlik alanları ile vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir park tasarlıyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”