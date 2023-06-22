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Kahramanmaraş’ta esnaf çevre düzenlemesi istiyor!

Kahramanmaraş'ta konteyner çarşılarda esnaflık yapan vatandaşlar çevre düzenlemesi istedi.

Kahramanmaraş’ta esnaf çevre düzenlemesi istiyor!

Kahramanmaraş’ta esnaf çevre düzenlemesi istiyor!

Kahramanmaraş'ta konteyner çarşılarda esnaflık yapan vatandaşlar çevre düzenlemesi istedi.

22 Haziran 2023 Perşembe 17:21

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'ta birçok bina yerle bir olurken iş merkezleri de bundan nasibini aldı. Binlerce iş yeri dükkan ve büro ya direk yıkıldı ya da ağır hasarlı hale geldi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala konteyner kentte esnaflık yapan vatandaşlar, kurban bayramının yaklaştığını ancak geçici çarşılarda herhangi bir hareketliliğin henüz başlamadığını ifade ettiler.

Deprem nedeniyle il dışına çıkan vatandaşların henüz tam dönmediğini dönenlerin ise konteyner ve çadırlarda kaldıklarından dolayı iş yerlerinin sakin olduğunu ifade eden vatandaşlar, aynı zamanda çevre düzeninin henüz sağlanmaması nedeniyle problem yaşadıklarını söylediler.

Depremin üzerinden 5 ay geçtiği halde henüz iyileştirme ve normale dönme yönünde çalışmaların hızlanmadığını ifade eden esnaflar, yetkililerden bir an evvel geçici çarşıların çevre düzenlemesinin yapılmasını ve kentin normale dönmesi için parkların, bulvarların oluşturulmasını ağır hasarlı binaların yıkılarak yerlerine yeniden iş yeri ve dükkan gibi müesseselerin yapılmasını talep ettiler.

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Kahramanmaraş’ta Esnaf çevre Düzenlemesi Istiyor!
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