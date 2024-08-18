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Kahramanmaraş’ta esnaftan pankartlı çağrı

Kıbrıs Meydanında Maraş yöresel, İşbilir ismi ile yöresel ürünler satan Muzaffer Taşçı :” Ne olur Esnafın sesini duyun” diyor.

Kahramanmaraş’ta esnaftan pankartlı çağrı

Kahramanmaraş’ta esnaftan pankartlı çağrı

Kıbrıs Meydanında Maraş yöresel, İşbilir ismi ile yöresel ürünler satan Muzaffer Taşçı :” Ne olur Esnafın sesini duyun” diyor.

18 Ağustos 2024 Pazar 17:33

Muzaffer Taşçı ( İşbilir) Devlet Büyüklerimizin Dikkatine ! 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan memleketimizin tek ayakta kalan tarihi ve merkezi kapalı çarşısı ile Kıbrıs meydanı değerimizi eşi ve benzeri olmayan can Kahramanmaraş’ın başlayan Turizm döneminde gelecek misafirlerimizi halkımızı ve yüzlerce esnafımızı mağdur etmeden uygun bir zaman doğru planlama zarurettir , Ne olur Kahramanmaraş sahip çıkalım.

Bugün memur ve öğretmenlerin okularına evlerine dönmelerine 15 gün var, yurt dışından gelen vatandaşlarımızında o günlere kadar esnafa müsaade edilirse herkes alış verişini yapar ve şehrimiz bir yandan ayağa kalkar diye düşünüyoruz..

Rezerv alanı etap etap hızlı yapılması ile mağduriyetlerin ortadan kalacağını söyleyen namı değer işbilir Muzaffer Taşçı ,” Depremin en çocuk acısını esnaf olarak bizler çekiyoruz, evimiz, dükkanımız yıkıldı tüm servetimiz bir gecede çöp oldu,” dedi.

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