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Kahramanmaraş’ta eve 500 bin, dükkana 250 bin lira hibe verilecek!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede konut seferberliği başlatan hükûmet, yeni destek paketini de devreye soktu. Paketin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı.

Kahramanmaraş’ta eve 500 bin, dükkana 250 bin lira hibe verilecek!

Kahramanmaraş’ta eve 500 bin, dükkana 250 bin lira hibe verilecek!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede konut seferberliği başlatan hükûmet, yeni destek paketini de devreye soktu. Paketin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı.

08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:32

EVİNİ KENDİ YAPANA 500 BİN TL

Buna göre, ‘Yerinde Dönüşüm’ kapsamında depremzedelere, yıkılan evlerinin yerine kendileri ev yapmaları için hibe ve kredi desteği sunulacak. Konutlarda 500 bin lira hibenin yanı sıra, brüt 100 metrekare evler için 500 bin, 150 metrekare konutlar için 700 bin lira, 150 metrekareden büyük konutlar için ise 800 bin lira kredi imkânı sunulacak.

İŞ YERLERİ İÇİN 250 BİN TL HİBE

Kendi iş yerlerini yapmak isteyen vatandaşlara da 250 bin lira hibe desteği sunulacak. Ayrıca brüt 50 metrekare iş yerleri için 250 bin, brüt 100 metrekare iş yerleri için 400 bin, brütü 100 metrekarenin üzerindeki iş yerleri için ise 500 bin lira kredi desteği verilecek. Hem konutlar, hem de dükkânlar için verilen krediler iki yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak.

İMAR OFİSLERİ AÇILACAK

İnşaatlar devletin denetiminde yapılacak. Yarım kalan inşaatlar için TOKİ devreye girecek. Bunların yanı sıra deprem bölgesinde 22 imar ofisi açılacak. İmar ofislerinin sayısı, ihtiyaca göre artırılacak. Vatandaşlar, 15 Temmuz’dan itibaren imar ofislerine yaptıkları başvuru sonrası ruhsat alarak inşaatlara başlayabilecek. Birden fazla dairesi olup evli çocukları bu dairede oturanlar, hak sahibi sayılacak ve destekten faydalanabilecek.

Bütün bir binaya sahip vatandaşlar ise bir daire için hibe alabilecek, diğer üç daire için ise kredi imkânı sunulacak. Müteahhitlerle yapılacak sözleşmeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlayacak. Vatandaşlar müteahhit mağduru olmayacak. Ayrıca yerinde dönüşüm için kat maliklerinin yarıdan bir fazlasının onayı yeterli olacak.

FAY HATTINA İMAR YOK

Fay hatları ve fay kırıkları üzerinde bulunan noktalarda yapılaşmaya gidilemeyecek. Sıvılaşmanın olduğu bölgelerde ve dere yataklarında imara izin verilmeyecek. Mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans ilkesi uygulanacak.

BİTEN KONUTLARDA TESLİM EYLÜLDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu ana kadar 180 bin civarında konutun yapımına başlandığını yüzde 90’ında ise inşaatların yükselmeye başladığını söyledi. Özhaseki, 100 köy evinin de teslim edilmeye hazır olduğunu belirterek evlerin etap etap eylül ve ekim ayı gibi teslim edileceğini açıkladı.

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Kahramanmaraş’ta Eve 500 BinDükkana 250 Bin Lira Hibe Verilecek!
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