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Kahramanmaraş’ta Filistin için cenaze namazı

Kahramanmaraş'ta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla bir grup vatandaş Abdulhamithan Camisi'nde buluştu.

Kahramanmaraş’ta Filistin için cenaze namazı

Kahramanmaraş’ta Filistin için cenaze namazı

Kahramanmaraş'ta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla bir grup vatandaş Abdulhamithan Camisi'nde buluştu.

14 Mayıs 2021 Cuma 16:17
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Cuma namazı çıkışı bir araya gelen grup, saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler için dua etti.​​​​

Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi;

"Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda, kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. Terörist İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen batı ülkeleri iş birlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Müslümanlar siyonizmin ve siyonist İsrail'in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır."

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