Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...

Kahramanmaraş’ta fırıncılar ekmek için toplandı!

Kahramanmaraş’ta, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile fırıncılar arasında ekmek toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta fırıncılar ekmek için toplandı!

Kahramanmaraş’ta fırıncılar ekmek için toplandı!

Kahramanmaraş’ta, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile fırıncılar arasında ekmek toplantısı gerçekleştirildi.

01 Şubat 2022 Salı 12:05
banner459

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Müdürü Ramazan Bilir, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hüseyin Öner, Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, teknik personeller ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Ekmek ve Ekmek Çeşitleri üreten işletmelerin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı düzenlendi.

Toplantıda katılımcılara, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Gıda Hijyen Yönetmeliği, Hijyen Eğitim Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, personel hijyeni, İş yeri ve ekipman hijyeni, Fırınlarda Hijyen ve sanitasyon, ekmeğin taşınması ve muhafazası, satış yerlerinde muhafazası konularında bilgilendirme yapıldı.

.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Fırıncılar Ekmek Için Toplandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta çığ bölgesinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi
Kahramanmaraş’ta çığ bölgesinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi
Başkan Güngör Vali Soytürk’ü Ağırladı
Başkan Güngör Vali Soytürk’ü Ağırladı
Kahramanmaraş'ta üzerine çığ düşen ahırdaki 40 hayvan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta üzerine çığ düşen ahırdaki 40 hayvan kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta Yüzlerce Çocuk Camide Buluştu
Kahramanmaraş’ta Yüzlerce Çocuk Camide Buluştu
Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu
Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber