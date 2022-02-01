Kahramanmaraş’ta fırıncılar ekmek için toplandı!

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Müdürü Ramazan Bilir, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hüseyin Öner, Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, teknik personeller ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Ekmek ve Ekmek Çeşitleri üreten işletmelerin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı düzenlendi.

Toplantıda katılımcılara, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Gıda Hijyen Yönetmeliği, Hijyen Eğitim Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, personel hijyeni, İş yeri ve ekipman hijyeni, Fırınlarda Hijyen ve sanitasyon, ekmeğin taşınması ve muhafazası, satış yerlerinde muhafazası konularında bilgilendirme yapıldı.

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