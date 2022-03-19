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Kahramanmaraş’ta fırtına ve kardan zarar gören ağaçlar ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

Kahramanmaraş'ta fırtına ve yoğun kar sonrası belediyenin sorumluluk sahasında bulunan yeşil alanlarda zarar gören ağaçlardan elde edilen odunlar, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş’ta fırtına ve kardan zarar gören ağaçlar ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

Kahramanmaraş’ta fırtına ve kardan zarar gören ağaçlar ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor

Kahramanmaraş'ta fırtına ve yoğun kar sonrası belediyenin sorumluluk sahasında bulunan yeşil alanlarda zarar gören ağaçlardan elde edilen odunlar, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ulaştırıldı.

19 Mart 2022 Cumartesi 14:55
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Büyükşehir Belediyesi, şiddetli kar ve fırtına sonrası park, bahçe, refüj gibi yeşil alanlarda yıkılan ve budaması yapılan ağaçların değerlendirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fen İşleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler daire başkanlıkları personelinden oluşan 12 kişilik özel ekip kuruldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, yoğun kar ve fırtına sonrası yeşil alanlarda yıkılan ağaçlar toplanarak atölyede, sobada kullanılacak hale getirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edilen 200 ton odun, ekiplerce yapılan saha çalışmasıyla belirlenen yaklaşık 2 bin aileye evlerinde teslim edildi.

- "Hem ağaçlarımızın bakımını yapmış hem de ailelerin ihtiyaçlarını gidermiş olduk"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, AA muhabirine, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kış şartları nedeniyle dalları kırılan ve kesilmesi gereken ağaçlardan elde edilen odunların ailelere ulaştırıldığını belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Bu sene çok güzel kar ve yağmur yağdı. Devam edecek gibi de görünüyor. Özellikle bölgemizdeki su kaynaklarını beslemesi açısından oldukça önemli, kar berekettir. Özellikle şehir merkezinde dikilmiş 50-70 yıllık ağaçlar var. Yer yer 1,5 metreye ulaşan ciddi bir kar yağışı olunca ağaçlarda kırılmalar oldu. Kırılan ağaçları ekiplerimizle topladık. Bunları odun haline getirdik. İhtiyaç sahiplerine bu odunları dağıttık. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Projeyle hem ağaçlarımızın gelişimi için bakımını yapmış hem de ailelerin ihtiyaçlarını gidermiş olduk."

Odun desteği alan vatandaşlar da belediyeye teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Fırtına Ve Kardan Zarar Gören Ağaçlar Ihtiyaç Sahiplerini ısıtıyor
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